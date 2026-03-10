Tarek William Saab: Defensoría del Pueblo es un hito en la arquitectura del Estado

CIUDAD MCY.– A propósito de la celebración del mes aniversario de la Defensoría del Pueblo, se llevó a cabo el foro “Derechos Humanos, un espacio de reflexión”, el cual contó con las ponencias del Defensor del Pueblo encargado, Tarek William Saab y el director ejecutivo de la institución, Alfredo Ruiz.

Durante el evento, realizado en la sede principal de la Defensoría del Pueblo, ambos ponentes ofrecieron una perspectiva histórica sobre el trayecto recorrido por las luchas sociales hasta el nacimiento de la institución nacional de derechos humanos.

Saab, enfatizó que el proceso constituyente que dio vida a la Defensoría marcó un hito en la arquitectura del Estado.

Resaltó cómo la institución ha pasado de ser un proyecto en papel a convertirse en una entidad con presencia territorial, dedicada a la promoción, vigilancia y defensa de los derechos ciudadanos.

Destacó, entre otros, la labor del excomandante guerrillero y sociólogo Francisco Prada Barazarte y su documentación sobre la represión en Venezuela en los años 60 y 70.

Reveló cifras alarmantes de la aplicación del terrorismo de Estado en la década de los años 60; estas incluyen los 50 mil detenidos, de los cuales el 90 % eran civiles llevados a tribunales militares, así como cinco mil asesinados y tres mil desaparecidos.

Asimismo, definió las décadas de los 60, 70, 80 y 90 como la época más represiva del Estado venezolano contra los movimientos populares; en su intervención recordó las masacres de Cantaura (1982), la de El Amparo (1988), la masacre de Yumare (1986) en Yaracuy, y la peor de todas, conocida como el Caracazo (27F de 1989), donde se calcula que fueron asesinadas más de tres mil inocentes venezolanos.

Para el Defensor del Pueblo, esa represión que se aplicó en Venezuela logró exterminar a través de los asesinatos seriales a una generación de jóvenes venezolanos.

Para cerrar su intervención expresó: “Nos toca un momento excepcional y estoy seguro vamos a cumplir, cuenten con mi fuerza, con mi ánimo para lograrlo, y no desamparar a nuestro pueblo. Una Defensoría del Pueblo protege, ampara, defiende y eso es lo que vamos a hacer”.

Finalmente, Alfredo Ruiz realizó una excelente reconstrucción histórica de los antecedentes que sembraron las bases para la Constitución de 1999 y la creación de la Defensoría del Pueblo, e hizo énfasis en la importancia de la memoria institucional para no repetir los errores del pasado.

FUENTE: DEFENSORÍA DEL PUEBLO

FOTO: CORTESÍA