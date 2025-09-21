Teatro de la Ópera de Maracay promoverá la cultura de las costas de Aragua

**Esta iniciativa luego de ser presentada este 23 de septiembre, tiene el propósito a todo el territorio nacional, para así dar a conocer la identidad cultural de la aragüeñidad**

CIUDAD MCY.- Con la finalidad de promover los orígenes de la cultura musical y artística de las costas aragüeñas, el próximo 23 de septiembre del 2025 se llevará a cabo el evento «Muestra, Toques, Cantos y Bailes de los Pueblos de las Costas de Aragua», en el emblemático escenario del Teatro de la Ópera de Maracay.

Los organizadores de la presentación ofrecieron una rueda de prensa en la Casa de la Cultura de Maracay, y dieron detalles de la muestra cultural, indicando que esta iniciativa será realizada como primer paso de un proyecto de largo alcance, con intenciones de llevarlo a todo el territorio nacional, para así dar a conocer la identidad cultural de la aragüeñidad.

Asimismo, aprovecharon la oportunidad para extender la invitación formal tanto a escuelas, grupos de danzas y música, como al público en general a asistir y disfrutar de esta muestra cultural, que les permitirá conocer de cerca las raíces del de las manifestaciones artríticas del estado Aragua.

JUAN ZAPATA | ARAGÚEÑA| FOTOS CORTESÍA