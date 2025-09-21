Nuevos acordes sonarán en Maracay en Festival Nuevas Bandas 2025

**El escenario más relevante del rock nacional, se enciende este 27 de septiembre en la Concha Acústica de Maracay, con entrada de libre acceso y puertas abiertas desde las 4:00 de la tarde**

CIUDAD MCY.- El Festival Nuevas Bandas se atreve, una vez más, a descentralizar el ruido. Tras décadas de tener a Caracas como epicentro, este 2025 la final aterriza en Maracay, ciudad que se ha ganado a pulso su lugar como motor de la nueva música venezolana. Será apenas la segunda vez en la historia que el evento más emblemático del rock hecho-en-casa sale de la capital, y lo hace con la convicción de que la música no tiene fronteras internas.

No es un gesto simbólico, es un reconocimiento a un país que hierve de propuestas, público entusiasta y hambre de escenario. La Concha Acústica de Maracay, con su acústica cruda y su aura de resistencia cultural, se convierte en el templo ideal para esta edición, donde cada acorde promete latir con la intensidad de guitarras encendidas, bajos rugiendo y voces que cargan el sentir de toda una generación.

El Festival Nuevas Bandas 2025 llega a su final este sábado 27 de septiembre, y no se trata solo de un concierto, es la radiografía de una escena que no deja de reinventarse, un reflejo de la diversidad sonora que caracteriza a la música emergente venezolana.

MÁS DE 150 PROPUESTAS, 6 CIRCUITOS, UNA FINAL

Desde que en abril se abrió la convocatoria, más de 150 bandas apostaron su suerte en un proceso de selección riguroso. El resultado es una final en la que la diversidad sonora habla de un país que vibra en múltiples frecuencias.

La Fundación Nuevas Bandas ofrece un paquete de viaje y traslados para quienes vienen de otras ciudades con la iniciativa “Viaja como una banda al Nuevas Bandas”, que permite vivir la final de manera integral, conectándose con la experiencia de los finalistas y disfrutando del festival sin preocuparse por logística de transporte y hospedaje.

Entre invitados especiales, guiños a la historia del festival, la nueva Zona Disco y la sorpresiva participación de VHILL, el Festival Nuevas Bandas sigue siendo el termómetro de lo que ocurre cuando se mezclan insistencia y creatividad.

Este sábado 27 de septiembre, la Concha Acústica de Maracay vibrará con historias, riffs y melodías, demostrando que el rock nacional sigue vivo, expandiéndose y mirando al futuro con proyección internacional. La final 2025 no es solo un concurso: es la celebración de una generación que sigue tocando, creando y desafiando límites

