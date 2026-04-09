Tenis de mesa venezolano apunta alto en los Juegos Suramericanos de la Juventud

CIUDAD MCY.- Las atletas Dakota Ferrer, Jonathan Vegas, Ludwing Perozo y Natacha Mata serán los representantes del tenis de mesa venezolano en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud que se celebrarán en Panamá del 12 al 25 de abril, una generación que ha construido una trayectoria marcada por títulos continentales, medallas internacionales y actuaciones históricas para el país.

Con una combinación de experiencia internacional, talento y resultados históricos, estos cuatro atletas buscarán ampliar el legado del tenis de mesa venezolano en este evento internacional.

Abanderada de oro

La lista está encabezada por Dakota Ferrer, de 17 años, quien además tendrá el honor de ser la abanderada de la delegación venezolana que competirá en las modalidades individual, dobles, equipos y mixto, respaldada por una carrera que la ubica entre las figuras más destacadas del tenis de mesa juvenil venezolano.

Ferrer hizo historia en el Campeonato Panamericano sub-13 de 2022 al conquistar la medalla de oro en individuales, convirtiéndose en la primera venezolana en alcanzar un título continental de esta magnitud.

Posteriormente, en el Campeonato Suramericano Sub-15 y Sub-19 disputado en Rosario, Argentina, se proclamó campeona suramericana sub-15 en individuales y sumó tres medallas de plata en equipos, dobles femeninos y dobles mixtos.

Su crecimiento continuó en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, donde alcanzó junto a Carlos Ríos el oro en dobles mixtos, resultado que representó la primera medalla dorada para el tenis de mesa venezolano en la historia de ese evento.

Entre sus logros más recientes destaca el subcampeonato en dobles mixtos sub-19 del WTT Youth Contender de Francia 2025 junto a Jesús Tovar, además de la medalla de oro conseguida en 2026 en el circuito WTT junto a Vegas.

Grand slam

Jonathan Vegas, también de 17 años, llega como una de las principales promesas del tenis de mesa nacional. Su nombre comenzó a tomar fuerza desde las categorías menores, gracias a su dominio en torneos suramericanos y panamericanos.

En el WTT Youth Contender Asunción 2026 se consagró campeón en dobles mixtos sub-17 junto a Ferrer; adicionalmente, logró avanzar hasta los cuartos de final en la categoría sub-19-19, lo que demostró su capacidad para competir ante rivales de mayor edad.

Uno de los momentos más importantes de su carrera se produjo en el Campeonato Suramericano sub-11 y sub-13 realizado en Salta, Argentina, donde consiguió un “Grand Slam” al ganar cuatro medallas de oro: individual masculino, dobles masculino junto a Ludwing Perozo, dobles mixtos con Dakota Ferrer y equipos masculino con Venezuela.

Éxito en equipo

Por su parte, Perozo obtuvo la medalla de bronce por equipos en el Campeonato Suramericano Juvenil de Chapecó, Brasil, junto a Jonathan Vegas, Carlos Ríos y Saúl Bejar.

En el Campeonato Suramericano sub-15 y sub-19 de Lima 2022 fue integrante del equipo venezolano que conquistó el oro tras vencer a Perú en la final, al ser además el encargado de sellar la victoria con un triunfo decisivo.

Dentro del ámbito nacional, Perozo ha sido una de las piezas clave del Distrito Capital, tras destacarse como subcampeón individual sub-15, subcampeón en dobles mixtos junto a Paola Zerpa y medallista de bronce en dobles masculino junto a Jonathan Vegas.

Dominio nacional

La delegación la completa Natacha Mata, otra de las grandes figuras juveniles del país. Fue campeona centroamericana escolar en 2023, luego de ganar la medalla de oro individual en Caracas tras vencer en la final a Dakota Ferrer.

Mata también obtuvo el título sub-15 en el WTT Contender Salta 2022, y formó parte del equipo venezolano que obtuvo la clasificación a los Juegos Panamericanos Santiago 2023. En el plano nacional, Mata ha dominado las categorías sub-15 y sub-19, al liderar chequeos oficiales y consolidándose como campeona nacional sub-19 en la Copa FVTM 2023.

FUENTE:VTV

FOTO:CORTESIA