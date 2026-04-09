Medias Rojas de Boston suma un nuevo triunfo con aporte venezolano

CIUDAD MCY.- Los Medias Rojas de Boston, que no atraviesan un buen momento, se llevaron este miércoles un triunfo por 5-0 sobre los Cerveceros de Milwaukee con aporte venezolano, con el que se llevaron la serie de tres juegos, sumaron su segunda victoria seguida y dejaron récord de 4-8.

Este miércoles, cuatro venezolanos estuvieron como titulares por los “patirrojos”: Andruw Monasterio, Carlos Narváez, Wilyer Abreu y Willson Contreras, estos dos últimos aportan un par de carreras a su equipo.

Monasterio (.100), segundo y campocorto, terminó de 2-0 con una anotada y tres boletos. Contreras (.250), tercero e inicialista, finalizó de 4-1 con una anotada, un remolque, un pasaporte y un ponche. Abreu (.383), cuarto y jardinero derecho, culminó de 4-2 con una anotada, una fletada y un ponche. Mientras que Narváez (.231), como séptimo y receptor, concluyó de 4-0 con un ponche.

La impulsada del inicialista criollo, llegó en la baja del tercer inning y sirvió para abrir la pizarra, al recibir una base por bolas con las bases llenas y un out, al ser su quinta en lo que va de temporada. Un turno después, cuando bateó el patrullero zuliano, conectó un sencillo para llevar la segunda de su equipo al plato, con una pelota que desvió el camarero rival y servir como su novena empujada en la zafra.

Boston anotó tres carreras en ese tercer episodio y otras dos en la baja del séptimo, para llevarse la victoria por blanqueada, apuntada por el abridor Sonny Gray (2-0) tras 6.1 entradas de apenas tres hits.

Por otra parte, en los Cerveceros solamente vio acción como titular un venezolano, Luis Rengifo (.167), quien terminó de 4-0 al jugar en tercera. Mientras que Luis Matos ingresó como emergente y culminó de 1-0.

FUENTE: VTV

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