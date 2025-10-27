Tenistas aragüeños brillaron el el III Estadal celebrado en el complejo Juan Carlos Bianchi

La cita se realizó en las categorías 18-14 años y Pelota de Colores

CIUDAD MCY.- El recientemente finalizado fin de semana, las instalaciones del complejo de tenis “Juan Carlos Bianchi”, ubicado en la ciudad de Maracay, fue escenario para la celebración del III Campeonato Estadal de Tenis de Campo 2025, evento organizado por la Comisión Técnica del Tenis Aragüeño y que contó con más de 100 tenistas en acción.

Este evento, respaldado por el Gobierno Bolivariano de Aragua y el Instituto Regional de Deporte del estado Aragua, demostró el gran talento y futuro del llamado “Deporte Blanco” en la entidad.

El torneo estadal se realizó en las categorías 18 y 14 años, así como también la categoría pelota de colores, en la que los tenistas demostraron todas sus habilidades en busca del título.

En la rama masculina, en la modalidad sencillos categoría 14 años, Ángel Balcazar cargó con los máximos honores, mientras que Christian De Gouveia se quedó con el subcampeonato.

Por su parte, en la misma modalidad, pero en la categoría 18 años, Javier Angola fue el campeón, mientras que Juan Barrios se llevó el segundo lugar.

En los dobles masculinos, categoría 18 años, el título fue a la dupla conformada por Javier Angola y Juan Barrios, mientras que Javier Jiménez y Jesús Ramos arribaron en el segundo lugar.

TRIUNFOS PARA LAS SEÑORITAS

Por otro lado, en la categoría 14 años femenino, en la modalidad sencillos, Carlota Espinoza acabó llevándose los máximos honores, mientras que Carlotta Merlotti ocupó el segundo peldaño.

En el Cuadro B de la misma categoría, Paula Ramírez fue la campeona, dejando en el segundo lugar a la finalista Annetta De Musso.

Entretanto, en la categoría 14 años Femenino, modalidad dobles, las campeonas fueron Carlota Espinoza y Valery Ramirez, mientras que sus rivales Carlotta Merlotti y Valeria Rivero se acreditaron el subcampeonato.

LOS MÁS PEQUEÑAS TAMBIÉN LUCIERON

Finalmente, en la categoría Pelota Verde Femenino, modalidad sencillos, la campeona fue Fabbia Mazzetta, dejando en segundo lugar a Randa Chamseddine.

Por su parte, en el dobles las campeonas fueron Fabbia Mazzetta y Randa Chamseddine, mientras que Athina Sayegh y Grace Andrade se llevaron el segundo lugar.

YLAI OLMOS CASTILLO | FOTOS: CORTESÍA PRENSA IRDA