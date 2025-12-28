Deporte adaptado de Venezuela despide un año de logros

Ciudad MCY.-El deporte adaptado venezolano cierra un año 2025 competitivo excepcional, marcado por actuaciones históricas, medallas internacionales, crecimiento sostenido en rankings mundiales y un avance sin precedentes en la masificación a nivel nacional.

El año abrió con un estreno memorable de la paratleta paralímpica de París 2024, Sele Barrios, quien se impuso en los 800 metros clase T20 durante el Grand Prix de Olomouc, celebrado en República Checa.

La venezolana dominó la prueba con un poderoso cierre final para detener el cronómetro en 2:23.62, superó a la húngara Ilona Biacsi y firmó una actuación que la posicionó entre las referentes de la modalidad.

Raquetas dominantes

La selección venezolana de paratenis de mesa destacó posteriormente en el ITTF World Future de Santiago de Chile 2025, donde cerró su participación con tres medallas: oro, plata y bronce, además de importantes puntos para el ranking mundial.

En dobles mixtos, Roberto Quijada y Yoleidy Fernández se quedaron con la medalla de bronce, sumaron 50 puntos que les permitieron escalar once posiciones en la clasificación general. Quijada, además, conquistó el oro individual en la clase tres, acumuló 144 puntos y ascendió diez puestos en el ranking, mientras que Fernández obtuvo la plata en la clase 4 femenina, con 90 puntos que la impulsaron en la tabla internacional.

Hegemonía mundial

Uno de los momentos más destacados del calendario lo protagonizó Clara Fuentes, quien, tras coronarse campeona en los Juegos Paralímpicos de París 2024, reafirmó su dominio al obtener el título mundial de parapotencia en el campeonato celebrado en El Cairo, Egipto. La atleta caraqueña levantó 121 kilogramos para imponerse en la categoría de los 50 kilogramos; superó a la representante de Nigeria.

Por su parte, el judo adaptado celebró una gesta histórica con Marcos Dennis Blanco, quien se proclamó campeón en los –64 kg J1 durante el Campeonato Mundial de Judo Adaptado IBSA, disputado en Kazajistán. Blanco derrotó al campeón paralímpico de París 2024, el argelino Abdelkader Bouamer, tras un intenso combate que selló con una efectiva inmovilización a solo 11 segundos del final del tiempo reglamentario.

Bronce grupal

En deportes colectivos, la selección nacional de voleibol sentado escribió una página dorada el 30 de agosto, al conquistar la medalla de bronce en la primera edición de la Copa América de Voleibol Sentado, celebrada en Brasil, marcando un hito para la disciplina en el país.

Mientras que en el ámbito de participación juvenil, Venezuela cerró su actuación en los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025 en el sexto lugar del medallero general, con un balance de 14 medallas de oro, 14 de plata y 11 de bronce, para un total de 39 preseas.

Este resultado superó la actuación de la edición anterior en Bogotá 2023, donde la delegación nacional alcanzó 34 medallas (12 de oro, 15 de plata y 7 de bronce), evidenciando un crecimiento sostenido del relevo paralímpico venezolano.

Deficiencia auditiva

El cierre del calendario internacional estuvo marcado por una sólida actuación en los Juegos Sordolímpicos de Tokio 2025, en donde la judoca Mayerlyn Barreto aportó medalla de bronce para Venezuela en la categoría –57 kg.

El karate sordo sumó importantes preseas desde su jornada inicial, con medalla de plata para Liz Marcano en los –55 kg y bronce para Ismael Rodríguez en los –67 kg.

Además, Marcano, junto a Bilmary Justo, Alejandra Philips y Ana Rivero, conquistaron el bronce en kumite por equipos femenino, al tiempo que el kumite masculino integrado por Rodríguez, Ramón García, Yorman Vega, Daniel Gómez, Josué López, Alexánder Hernández y Dandeli Parra, cerró con otra medalla de bronce tras vencer a China Taipéi.

Masificación comunitaria

Como cierre de un año trascendental, el deporte adaptado fue incluido en el programa competitivo de los III Juegos Deportivos Nacionales Comunales 2025, convirtiéndose en el evento más importante de masificación del país en esta área.

Esta inclusión marcó un antes y un después en el desarrollo del deporte adaptado, reforzando la participación directa de atletas con discapacidad desde las bases comunitarias y fortaleciendo el semillero deportivo nacional.

Con estos resultados, Venezuela despide un año inolvidable para el deporte paralímpico y adaptado, consolidando logros de alto rendimiento, fortaleciendo su proyección internacional y sentando las bases de un desarrollo inclusivo y sostenido hacia el futuro.

