Bravos de Margarita confirmó al lanzador Ulises Joaquín

Ciudad MCY.-El derecho dominicano Ulises Joaquín se unirá a Bravos de Margarita, al sumar su talento al cuerpo de lanzadores insulares en el Round Robin. Tanto el gerente general de los insulares, Yves Hernández, como el gerente deportivo José Manuel Fernández, le dieron la bienvenida al popular “peñón”.

Todavía se desconoce el rol que tendrá en el cuerpo de lanzadores, aunque se espera que sea relevista, pues lo conocerán una vez arribe al país tras completar su visado, señaló una nota de prensa.

Por su parte, el serpentinero manifestó sentirse “agradecido con Dios por la oportunidad que se me ha dado; para mí es un reto más. También quiero dar gracias a la gerencia por tomarme en cuenta y querer contar con mi apoyo y mi trabajo”.

Conocido como “El Peñón”, el antillano se define como “un guerrero, no me rindo, siempre doy lo mejor de mí en cada juego, doy el 100 por ciento siempre, me fajo, trato de aportar mi granito de arena siempre, soy un lanzador que defiendo lo mío”.

El nativo de Santo Domingo viene de ver acción esta temporada en LiDom con Tigres del Licey, donde tuvo récord de 1-2, además de 7.43 de efectividad en 18 presentaciones en calidad de relevista. Asimismo, durante la 2024-2025 tuvo récord de 3-0, al dejar efectividad de 0.87, en 17 salidas desde el bullpen.

Joaquín ya conoce el béisbol venezolano, donde vio acción con el uniforme de Tiburones de La Guaira en la temporada 2018-2019. Asimismo, tuvo su paso por el sistema de ligas menores con Phillies de Filadelfia y también tiene experiencia en México.

Fuente: Líder | FOTO CORTESÍA