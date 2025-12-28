Vicepresidenta Rodríguez sostuvo encuentro con delegados de la Clase Obrera

Ciudad MCY.-El Consejo de Vicepresidentes Sectoriales recibió a una delegación del Congreso Constituyente de la Clase Obrera, con el objetivo de evaluar e instrumentar sus propuestas en materia económica, al seguir las instrucciones del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.

Estas iniciativas de los trabajadores y trabajadoras, aprobadas por el jefe de Estado el pasado 16 de diciembre, forman parte de las acciones destinadas a fortalecer el crecimiento productivo y la participación protagónica de la clase obrera en el impulso de la economía nacional.

El Congreso Constituyente de la Clase Obrera, cuya actividad se realizó este mes, tiene el propósito de reactivar y fortalecer el movimiento obrero venezolano frente a desafíos económicos y tecnológicos.

Además, tiene el propósito de consolidar la unidad y la organización para definir una nueva hoja de ruta productiva y de defensa, al resultar en una reestructuración de sus voceros a más de 130 mil delegados para las próximas fases.

VTV| FOTO CORTESÍA