Cardenales de Lara incorpora al lanzador César Valdez para el Round Robin de la LVBP

Ciudad MCY.-La gerencia de los Cardenales de Lara oficializó la contratación del experimentado lanzador dominicano César Valdez, quien se suma al roster crepuscular para disputar el Round Robin de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP); el jugador ocupará el cupo de extranjero que dejó vacante el estadounidense Keyvius Sampson.

El gerente deportivo de los crepusculares, José Yépez, aseguró en el comunicado oficial que Valdez será una pieza experimentada dentro del equipo. “Nos entusiasma integrar a Valdez a nuestro staff. Su amplio recorrido, tanto en Venezuela como en la LIDOM, nos brinda una seguridad notable. Es un lanzador de jerarquía, con la madurez necesaria para dominar escenarios de alta tensión”.

El serpentinero conoce bien el béisbol venezolano, pues anteriormente defendió los colores de Águilas del Zulia, Caribes de Anzoátegui y Navegantes del Magallanes. Su regreso es una nueva etapa tras cinco años de ausencia; su última actuación se remonta a la semifinal de la temporada 2018-2019.

En este sentido, los Cardenales de Lara fortalecen su plantilla de cara a la fase decisiva del campeonato, apuestan por la experiencia de Valdez para enfrentar los compromisos del Round Robin y mantener sus aspiraciones en la presente zafra.

Fuente: Líder | FOTO CORTESÍA