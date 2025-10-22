“Tócate para que no te toque” llegó a la U.E.E JM Álvarez Jaramillo de La Victoria

El mensaje de concientización fue difundido entre estudiantes, docentes y representantes de la referida institución del municipio Ribas

CUIDAD MCY.-Con motivo de la programación del Mes Rosa en el municipio José Félix Ribas del estado Aragua y con el fin de fomentar la concientización de la lucha contra el cáncer de mama; estudiantes, docentes y representantes de la Unidad Educativa Estadal José María Álvarez Jaramillo, realizaron una emotiva actividad.

Diana Mentado, directora del plantel, indicó que la actividad fue organizada por parte de todo el personal de la escuela, en conjunto con los padres y representantes sumándose todos a la concientización contra la lucha frente al cáncer de mama, flagelo que no conoce de colores ni condiciones sociales.

“Se trata de una terrible enfermedad que puede estar incluso en los hombres. En este sentido es bueno tomar conciencia y practicarse anualmente el examen mamario, hombre y mujeres por igual tomando en cuenta que un diagnóstico a tiempo puede salvar la vida de un paciente oncológico”.

La emotiva actividad se realizó tanto en el turno de la mañana como en la tarde, con la participación masiva de más de 300 personas quienes en una sola voz dijeron “Tócate para que no te toque”.

NOTA DE PRENSA | FOTOS: CORTESÍA