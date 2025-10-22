Féminas de la Colonia Tovar se unieron a lucha contra el cáncer de mama

En esta actividad se rindió homenaje a las mujeres valientes de Instituto Municipal de la Mujer “Luisa Cáceres de Arismendi” que con su ejemplo inspiran reflejo de fortaleza, amor propio y lucha constante en la detección a tiempo de esta patología para salvar vidas

CUIDAD MCY.-El municipio Tovar fue testigo de una sesión especial organizada por el Instituto Municipal de la Mujer “Luisa Cáceres de Arismendi” y el Concejo Municipal de dicha localidad, en el que las féminas de esta población se unieron en la lucha contra el cáncer de mama.

La jornada, enmarcada en el Mes Rosa, se llevó a cabo en las instalaciones del hotel Selva Negra, donde el alcalde de la jurisdicción, Maximiliano Suarez, acompañó a las féminas que hacen vida a la institución y que día a día promueven educación, prevención, la importancia del diagnóstico temprano y la conciencia colectiva.

En este encuentro lleno, de esperanza y solidaridad, se rindió homenaje a las mujeres valientes que con su ejemplo inspiran reflejo de fortaleza, amor propio y lucha constante como símbolos de la detección a tiempo y salvar vidas.

Durante la actividad, el mandatario municipal manifestó que la prevención y detección temprana son herramientas de poder que toda mujer tiene al momento se hacerse el autoexamen.

“Y el equipo del Instituto Municipal de la Mujer Luisa Cáceres de Arismendi promueve a través de charlas sobre la prevención del cáncer de mama a todas las tovareñas”.

Cabe resaltar que el equipo del instituto se moviliza por centros de salud, casas de estudios y espacios públicos para llevar prevención a jóvenes y adultos sobre el cáncer de mama.

Esta importante jornada reafirmó el compromiso y esfuerzo del Instituto Municipal de la Mujer Luisa Cáceres de Arismendi en seguir promoviendo espacios educativos y de prevención, bajo las orientaciones del presidente Nicolás Maduro y la Vocera del Poder Popular de la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez.

IRENE RODRÍGUEZ | FOTOS| CORTESIA