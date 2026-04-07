Tovar consolida su identidad cultural mediante la preservación del «Oschtrabintili»

Esta tradición, garantiza el traspaso de conocimientos y costumbres propias de la Colonia Tovar a las nuevas generaciones

CIUDAD MCY.-En el marco de la agenda programática de la Semana Santa 2026, la Alcaldía del Municipio Tovar reafirmó su compromiso con el patrimonio inmaterial de la región al encabezar la tradicional celebración del Oschtrabintili.

Esta festividad, centrada en la decoración y búsqueda de huevos de pascua, se erige no solo como un acto de fe y renovación, sino como un pilar fundamental de la estrategia de promoción turística que posiciona a la localidad como un referente cultural de vanguardia en el estado Aragua.

LEGADO EUROPEO CON ARRAIGO TOVAREÑO

La práctica del Oschtrabintili, cuyos orígenes se remontan a las festividades de primavera en la Europa central, ha sido asimilada por la comunidad tovareña como un símbolo de resurrección y esperanza.

La gestión municipal ha identificado en esta tradición un elemento diferenciador que fortalece el tejido social, permitiendo que la herencia de los colonos alemanes se integre armónicamente con la idiosincrasia venezolana contemporánea.

FORTALECIMIENTO DEL VÍNCULO FAMILIAR Y SOCIAL

Durante la jornada central en los espacios de la Plaza Bolívar, se desplegó un operativo logístico y recreativo que permitió a cientos de familias participar en la búsqueda de huevos decorados.

Este evento que destaca por el fomento de valores, promoviendo el compartir intergeneracional entre niños, jóvenes y adultos. Esta jornada cultural contó con una significativa afluencia de visitantes que se sintieron atraídos por esta tradición que impulsa el sector comercial y artesanal del casco central.

REINA BETANCOURT

FOTOS: CORTESÍA