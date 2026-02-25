Tribunales móviles atendió a más de 200 personas en la Comuna JFR

CIUDAD MCY.- Llevando justicia al pueblo, se realizó una jornada más de tribunales móviles en el Municipio Ribas, en esta oportunidad en la Sala de Autogobierno de la Comuna José Félix Ribas, donde se atendió a más de 200 personas en distintas áreas.

Carlos Gámez, juez rector del Circuito Judicial en el estado Aragua, informó que la jornada se realizó en el marco de las políticas de atención social que se llevan a cabo en toda Venezuela por parte del Tribunal Supremo de Justicia, bajo las instrucciones de la Magistrada y presidenta del referido órgano, doctora Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez.

“Estamos atendiendo el pueblo desde las mismas comunidades, en este caso en la sala de autogobierno de la comuna José Félix Ribas, prestando servicio en materia civil, penal, laboral, registro civil, catastro y prefectura, y asuntos de niños, niñas y adolescentes, destacando que no solamente es el TSJ sino todos los órganos judiciales que convergen en el municipio Ribas, incluyendo los jueces de paz que hacen vida dentro del ámbito geográfico de la comuna”, indicó el doctor Gámez.

Entre tanto, Alberto Arteaga, extendió su agradecimiento a todo el personal que hizo posible la actividad, recordando la importancia de llevar la justicia directamente al pueblo. “Complacidos por la atención recibida, todo trámite fue verdaderamente rápido y sencillo”, acotó.

PRENSA RIBAS

FOTOS: CORTESÍA