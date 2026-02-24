Construyen aceras y brocales en la Comuna Un Líder Por Siempre Jairo Tejera

Con esto, se garantiza que 1790 familias de la zona que transitan diariamente por esta comuna lo hagan de manera segura, cómoda y accesible

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo conjunto por elevar la calidad de vida de los ciudadanos y consolidar el desarrollo de espacios urbanos modernos y ecológicos para el buen vivir, avanzan los trabajos de construcción de aceras y brocales en la comunidad Farinachi, perteneciente a la Comuna Un Líder por Siempre Jairo Tejera, en el municipio Santiago Mariño.

​Esta importante obra de infraestructura vial es el resultado directo de la voluntad del pueblo, materializada de manera democrática y participativa durante la pasada Consulta Nacional Popular 2025, beneficiando directamente la movilidad de 1.790 familias del sector.

​La edificación se lleva a cabo bajo los lineamientos de la segunda transformación del Plan de la Patria, el Plan de la Aragüeñidad y el Plan Derecho a la Ciudad, que es impulsado por la vocera del Poder Popular en la Gobernación Joana Sánchez, con el respaldo del alcalde de la jurisdicción, Carlos Guzmán.

INSPECCIÓN DE LA OBRA

Para garantizar la transparencia y el correcto desarrollo del proyecto, se realizó una inspección en el lugar encabezada por el alcalde Carlos Guzmán; el secretario para la Transformación Política y del Poder Popular (y de Comunas y Movimientos Sociales del estado), Manuel Pérez; junto a las bases organizadas de la comunidad.

Los trabajos técnicos están a cargo de la Dirección de Ingeniería Municipal de la Alcaldía, las labores iniciaron con la demolición de las estructuras que se encontraban deterioradas, y actualmente los equipos se encuentran realizando el levantamiento técnico y el vaciado de concreto premezclado.

Con esto, se garantiza que todos los mariñenses que transitan diariamente por esta comuna lo hagan de manera segura, cómoda y accesible

PODER POPULAR EMPODERADO

​Durante el recorrido, el burgomaestre Carlos Guzmán destacó que estas acciones demuestran la organización del Poder Popular.

​»Estamos frente a una de las grandes maravillas que ha dejado nuestra democracia participativa y protagónica aquí en la República Bolivariana de Venezuela, como son los proyectos del pueblo».

Asimismo, la autoridad municipal resaltó la importancia de la sinergia institucional para el embellecimiento de la localidad

​»Es a través de los proyectos del pueblo y la unificación de los cuatro niveles de gobierno, en función de atender y solucionar los problemas de nuestra comunidad. Aquí estamos viendo lo que es el vaciado de aceras y brocales, un proyecto que fue incorporado en la consulta popular y que de esta manera se materializa en acciones directas para la infraestructura de nuestra comunidad».

​HABLA LA COMUNA

​Los habitantes del Eje Farinache se mostraron sumamente satisfechos por la consolidación de esta obra.

María Eugenia Sánchez, vocera de la comuna, expresó el sentir colectivo, «Esta obra para nuestra comuna es de gran impacto, porque va a mejorar la vialidad y nuestro transitar diario».

​Por su parte, la vecina María Rodríguez señaló que esta infraestructura representa una mejora fundamental para la calidad de vida, especialmente para los adultos mayores

​»Aquí hay muchas personas adultas que necesitamos de estas vías para transitar de manera segura. Le damos gracias a Dios, porque esto lo habíamos pedido tiempo atrás, y hoy, con nuestro alcalde Carlos Guzmán y la gobernadora Joana Sánchez, se ha hecho realidad».

YORBER ALVARADO

FOTOS : PRENSA MARIÑO