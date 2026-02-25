AN designará diputados para Foros Parlamentarios Internacionales

CIUDAD MCY.-La Asamblea Nacional (AN) debatirá dos puntos muy importantes del acontecer de la nación durante su sesión ordinaria de este miércoles 25 de febrero, pautada para las 2:30 de la tarde.

En el primer punto del día, se realizará la designación de las diputadas y los diputados que integrarán las delegaciones oficiales de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela ante los Foros Parlamentarios Internacionales, de conformidad con lo establecido en los artículos 133 y 134 del Reglamento Interior y de Debates del Parlamento.

De igual forma, en el segundo punto, se llevará a cabo la segunda discusión del Proyecto de Ley de la Cruz Roja Venezolana.

Vale recordar que el pasado sábado 21 de febrero inició la Consulta Pública del Proyecto de Ley de la Cruz Roja Venezolana, aprobado en primera discusión, por unanimidad, el pasado 3 de febrero.

