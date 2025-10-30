Tribunales Móviles han atendido 203 mil 214 personas en todo el país

CUIDAD MCY.-En todo el territorio venezolano, 203 mil 214 personas fueron atendidas por las 732 jornadas de tribunales móviles realizadas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Dichas instancias dictaron medidas de protección a niños y adolescentes.

“Ya llevamos 203 mil 214 personas atendidas directamente, cada una de ellas se fue con la respuesta que requería», aseguró la presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez. Destacó que los tribunales móviles también brindaron orientaciones y atendido a 440 comunas.

Sobre la misma iniciativa, resaltó que fueron beneficiadas mil 932 organizaciones populares. Al tiempo que detalló que entre la mayoría de los requerimientos en las jornadas, se encuentran los títulos supletorios, matrimonios y, sobre todo, colocaciones familiares.

“Nuestros jueces y juezas de Lopna han hecho un extraordinario trabajo porque eso tiene un gran impacto en la familia, más allá de la medida particular que se le da a los niños y niñas para su protección, reafirma y protege la familia”, expresó Rodríguez.

