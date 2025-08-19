Trujillo prepara agenda histórica ante la canonización del Dr. José Gregorio Hernández

CIUDAD MCY.- La Iglesia Católica del estado Trujillo presentó una amplia y significativa agenda diocesana como parte de las actividades que se realizarán en torno a la canonización del doctor José Gregorio Hernández, hijo ilustre de Isnotú, con el propósito de honrar su legado espiritual y humano, así como reafirmar la fe del pueblo.

Durante una rueda de prensa, monseñor José Trinidad Fernández Angulo, obispo de la Diócesis de Trujillo, expresó que esta celebración busca ser “el punto de inicio de la transformación de la vida, del ser del trujillano en Dios”, inspirados en la figura del médico de los pobres. “José Gregorio es un regalo de Dios para nosotros los trujillanos y venezolanos”.

Programación:

6 de septiembre: Se tiene prevista la ceremonia de ordenación de tres nuevos sacerdotes en el Santuario Niño Jesús de Isnotú, como homenaje al amor del beato por el sacerdocio, a las 10:00 de la mañana.

12 de octubre: La juventud marchará por la fe y la paz.

19 de octubre: Día central de la canonización en Roma (Italia), 03:00 de la madrugada (hora Venezuela), en el lugar se dispondrá de pantallas gigantes en el Santuario de Isnotú para los peregrinos. A las 12:00 del mediodía luego de una peregrinación desde la ciudad de Valera, con la imagen hiperrealista del santo, se oficiará la Santa misa.

25 de octubre: Celebración religiosa en Caracas con obispos de todo el país y miles de creyentes.

26 de octubre: A partir de las 12:00 del mediodía se realizará una fiesta litúrgica por el nacimiento de José Gregorio y su día como Santo.

31 de octubre: Concierto infantil en honor al santo trujillano.

1 de noviembre: Eucaristía de acción de gracias en el Santuario de Isnotú.

