Trump anuncia cancelación de nuevos ataques tras liberación de presos en Venezuela

CIUDAD MCY.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó este jueves que, tras la liberación de un gran número de presos en Venezuela como un gesto de “búsqueda de la paz”, decidió cancelar la segunda ola de ataques militares que estaba prevista contra Venezuela, aunque aclaró que las fuerzas navales permanecerán desplegadas “por motivos de seguridad”.

En un mensaje difundido en Truth Social, aseguró que ambos países “están trabajando bien juntos”, especialmente en la reconstrucción de la infraestructura petrolera y gasífera de Venezuela, que describió como “mucho mayor, mejor y más moderna”.

Este jueves, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció que, a los efectos de colaborar con la unión nacional y la convivencia pacífica, se procedió a realizar las excarcelaciones de venezolanos y extranjeros.

La declaración marca un giro en la relación bilateral, en medio de un contexto de tensiones recientes, y abre la posibilidad de un nuevo escenario de cooperación energética y política entre Washington y Caracas.

AVN | FOTO : CORTESÌA