Optimización de infraestructura y servicios fortalece Sistema Público de Salud en Aragua

La entrega de equipos y adecuación de espacios en el Centro Docente Cardiológico Bolivariano Aragua y el Hospital Centra de Maracay, garantiza una mejora sustancial en atención a la población, así como su estadía en los nosocomios

CIUDAD MCY.- Acciones concretas y estratégicas permiten mejorar la calidad de los servicios que ofrecen dos importantes nosocomios de la entidad. El Centro Docente Cardiológico Bolivariano Aragua y el Hospital Central de Maracay recibieron importantes dotaciones que optimizarán la atención de los pacientes y labor del personal médico.

En la convergencia de la 2T y 4T de los planes de gestión gubernamental, el Ejecutivo nacional y regional trabajan de manera conjunta por adecuar y modernizar el Sistema Público de Salud.

QUIRÓFANO DEL CARDIOLÓGICO

La autoridad única de Salud, Yosmary Lombano, realizó la entrega de unidades de climatización para un quirófano, área docente, hospitalización y consultorios, acción que garantiza las condiciones sanitarias adecuadas para el desarrollo de todas las actividades.

Del mismo modo, se llevó a cabo la donación de equipos para la realización de holter, mapas de ritmo y cirugía básica.

“Una de las cosas que enriquece a nuestro estado es el fortalecimiento desde la Presidencia, el Ministerio y la Gobernación, porque estamos todos los días resolviendo las situaciones que puedan robustecer el sistema de salud”, subrayó Lombano.

Uno de los anuncios fue la recuperación de infraestructura que se ejecuta en el sitio:

En las salas de operación: revestimiento de las paredes y reparación los circuitos, mejoramiento de camillas.

Fachada y pasillos: embellecimiento general con pintura.

Piso 2: recuperación de todas las habitaciones, mejoramiento de camas de hospitalización.

MORGUE DEL HCM

En esa misma línea de labores, se efectuó la entrega de un aire acondicionado de 5 toneladas a la morgue del Hospital Central de Maracay. En el sitio también se concretó la rehabilitación completa de la edificación, misma que permanece inactiva desde hace mucho tiempo.

Desde el Plan de la Aragüeñidad y en reforzamiento al Plan de Salud regional, el frisado de paredes, instalación de casilleros, reactivación de las cavas, pintura de todo del espacio interno y externo, son prioridad en esta primera etapa.

Por su parte, la directora del centro asistencial, Elba Petit, declaró: “agradecemos a las autoridades que hacen posible la dignificación de un espacio importante para la anatomía patológica, ahora no tendemos la necesidad de enviar los cuerpos a otros lugares”.

THAIMARA ORTIZ | CIUDAD MCY

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