Ciudad MCY

Comunicación Patria

Mundo

UE y EE.UU. acuerdan eliminar aranceles del 15% a ciertos productos

PorRafael Velásquez

Ago 22, 2025

CIUDAD MCY.- La Unión Europea y Estados Unidos confirmaron este jueves que Washington aplicará un arancel tope del 15 % a los bienes europeos, incluidos los automóviles, aunque precisaron que esta rebaja se aplicará cuando el bloque comunitario haya tomado medidas para reducir a su vez los que impone a Estados Unidos.

Así lo refleja la declaración conjunta publicada este jueves por la Comisión Europea y la Casa Blanca, en la que precisan por escrito los términos del acuerdo político al que llegaron el mes pasado en Escocia para evitar una guerra arancelaria en la que el presidente estadounidense, Donald Trump, había amenazado con tarifas del 30 % a la mayoría de importaciones europeas.

El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, explicó en una rueda de prensa que el objetivo de la UE es adoptar este mismo mes la propuesta para eliminar los aranceles a los bienes industriales de Estados Unidos y dar acceso preferencial al mercado europeo a ciertos productos de ese país, con lo que el arancel del 15 % a los automóviles podría aplicarse retroactivamente desde el 1 de agosto.

Así se lo transmitió al secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, quien le confirmó que en ese caso lo aplicarían de manera retroactiva desde el 1 de agosto, explicó Sefcovic.

Fuentes:Medios Internacionales

Por Rafael Velásquez

Noticias Destacadas

Venezuela

Canciller Yván Gil revisa cooperación bilateral con su homólogo brasileño

22 de agosto de 2025 Rafael Velásquez
Venezuela

Venezuela repudia ataque terrorista en Cali y reafirma solidaridad con el pueblo colombiano

22 de agosto de 2025 Rafael Velásquez
Venezuela

Más de 25 mil venezolanos e forman en Gestión Integral del Recurso Hídrico

22 de agosto de 2025 Rafael Velásquez
Mundo

Perú y Colombia restablecen relaciones diplomáticas tras años de tensión

22 de agosto de 2025 Rafael Velásquez