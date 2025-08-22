Ciudad MCY

Avión de combate de la Marina de EE.UU. se estrella en aguas de Virginia Beach

PorRafael Velásquez

Ago 22, 2025

CIUDAD MCY.- Una aeronave F/A-18E Super Hornet, perteneciente al Escuadrón de Cazas de Ataque VFA-83 de la Marina de Estados Unidos, se precipitó al mar durante un vuelo de rutina sobre la costa de Virginia, en jurisdicción de Norfolk, el piloto logró eyectarse a tiempo y fue trasladado a un centro médico para su evaluación, sin que se reportaran lesiones graves.

El incidente ocurrió mientras el avión realizaba maniobras de entrenamiento; algunos de los medios locales afirmaron que el fuselaje sufrió daños considerables tras el impacto, y la aeronave permanece sumergida en el área donde se produjo el accidente. Las autoridades militares han iniciado una investigación para determinar las causas del fallo técnico que obligó al piloto a abandonar la unidad en pleno vuelo.

El piloto forma parte del grupo conocido como los “Rampagers”, adscritos al escuadrón VFA-83, especializado en operaciones de combate aéreo. Hasta el momento, no se ha precisado la ubicación exacta del piloto tras la eyección ni se han ofrecido detalles adicionales sobre su estado de salud, más allá de que se encuentra bajo observación médica.

Equipos de recuperación y seguridad marítima se desplegaron en la zona para rastrear los restos del avión y evaluar posibles riesgos en el entorno costero. Las autoridades también analizan si el accidente generó afectaciones ambientales o compromisos operativos en el área de entrenamiento.

Fuente: Medios Internacionales

