Habitantes de la Comuna Alto Tuy fueron beneficiados con despliegue de atención integral

CIUDAD MCY.- Más de mil habitantes pertenecientes a la Comuna Alto Tuy del municipio Revenga fueron atendidos mediante una jornada de atención integral que ofreció servicios especializados y asistencia directa, con la finalidad de fortalecer el sistema de protección social en la jurisdicción.

Durante el despliegue, los ciudadanos contaron con consultas de medicina general, odontología, oftalmología y ecografía, además de servicios de farmacia y electrocardiogramas. De igual forma, el área de desarrollo social garantizó espacios de recreación y sano esparcimiento para los niños y niñas del sector, brindando una atención que abarcó a todo el núcleo familiar.

La jornada contó con la participación estratégica de la Misión Parto Humanizado, la Misión José Gregorio Hernández y el Registro Civil, facilitando trámites legales y la captación inmediata de casos de vulnerabilidad. En materia alimentaria, los programas Mercal y ALAS se hicieron presentes con la distribución de productos de la cesta básica a precios accesibles, acción orientada a consolidar la seguridad alimentaria en la zona.

Cristina Martínez, vecina del sector, manifestó su agradecimiento por la calidad de los servicios: «Esta jornada me pareció excelente, estoy muy contenta y agradecida».

Estos despliegues forman parte de las acciones sociales enmarcadas en la 4T del Plan de la Patria y el Plan de la Aragüeñidad, orientadas a garantizar servicios médicos, alimentarios y de protección en las comunidades para mejorar la calidad de vida de todos los revengueños y revengueñas.

