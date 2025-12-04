Un juez argentino aprueba extraditar a Brasil a cinco bolsonaristas condenados por golpismo

CIUDAD MCY.- Un juez argentino aprobó la extradición a Brasil de cinco ciudadanos de ese país condenados a penas de entre 13 y 17 años de cárcel de prisión por su participación en el asalto golpista a las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Tribunal Supremo el 8 de enero de 2023. Los condenados, simpatizantes del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, escaparon del país por vía terrestre y se instalaron como prófugos en Argentina con la esperanza de obtener asilo por parte del Gobierno de Javier Milei, aliado ideológico de Bolsonaro.

En su fallo, el juez Daniel Rafecas consideró acreditados este miércoles los requisitos del tratado bilateral de extradición. Brasil y Argentina, socios en el bloque Mercosur, tienen suscrito en ese marco un acuerdo por el que “se obligan a entregarse recíprocamente (…) a las personas que se encuentren en sus respectivos territorios y sean requeridas por las autoridades competentes de otro Estado parte, para ser procesadas por la presunta comisión de algún delito, para que respondan a un proceso en curso o para la ejecución de una pena privativa de libertad”.

El magistrado subrayó que la sentencia contra los condenados había sido dictada por el Supremo Tribunal Federal de Brasil y la documentación aportada justificaba la entrega. La resolución afecta a Joelton Gusmão de Oliveira, Joel Borges Correa, Rodrigo de Freitas Moro, Wellington Firmino y Ana Paula de Souza.

Todos ellos vivieron en libertad durante meses en Argentina hasta ser detenidos por la policía y puestos a disposición de la justicia tras las órdenes de captura internacional emitidas contra ellos y los posteriores pedidos brasileños de extradición. Entre los delitos por los que fueron condenados en Brasil figura el intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, daño calificado y asociación criminal armada. El asalto a los tres poderes del estado ocurrió una semana después de la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente de Brasil.

Bolsonaro se negó a reconocer su derrota en las urnas en 2022. Denunció fraude, convocó a manifestaciones opositoras y lideró una conspiración golpista para no entregar el poder a Lula por la que fue condenado a 27 años de cárcel dos meses atrás.

La decisión judicial contra los cinco prófugos no es definitiva. Pueden apelar ante la Corte Suprema de Justicia. Además, el Poder Ejecutivo también puede interceder y bloquear la extradición.

El fallo judicial se limita a unos pocos de los bolsonaristas que intentaron esquivar la justicia en Argentina. La Policía Federal de Brasil estimó que hasta un centenar de personas vinculadas al intento de golpe de Estado ingresaron en 2024 en Argentina con la intención de pedir asilo político. “Aquí nos sentimos seguros”, dijeron algunos de ellos que aceptaron hablar con EL PAÍS en Buenos Aires o a través de videollamada hace poco más de un año.

Si los detenidos apelan, su destino final estará en manos de los tres magistrados que integran el máximo tribunal de Justicia de Argentina. No hay plazo para que se expidan, por lo que la decisión podría demorarse meses.

