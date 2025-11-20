Un llamado a construir el Poder Nacional hace el presidente Maduro al pueblo

Ciudad MCY.-Con base al Proyecto Nacional Simón Bolívar, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, hizo un llamado al Poder Popular a construir el Poder Nacional alineado con el Plan de la Patria, de las 7 Líneas Estratégicas de Transformación, el cual marca el camino para el desarrollo integral del país.

Frente a los habitantes de la comunidad de Ojo de Agua para la activación del Plan de Desarrollo Integral del Corredor Comunal Caracas-La Guaira, el Mandatario Nacional recordó que el Comandante Chávez fue el precursor del plan que promueve a las comunas, comuneros y comuneras de Venezuela.

«Maravilloso cuando han convertido el Plan General de la Nación en el Plan Concreto de Desarrollo de este Corredor Comunal que hoy nace. El Corredor de los Pueblos Caribes», dijo el presidente Maduro a los líderes populares de Caracas y La Guaira.

En este contexto, solicitó a los ministros presentes en la actividad a que ejecuten sus instrucciones. «Tomen nota y compromisos», les dijo a todos las autoridades que acudieron al encuentro.

«Quiero ver a todo el equipo de gobierno, compañera Vicepresidenta, quiero verlo, permanentemente, en la construcción de este experimento, de este Plan Piloto, de este corredor comunidad por comunidad siempre», señaló el presidente Maduro a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez.

El Jefe de Estado concluyó este llamado manifestando que quiere ver «en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, el domingo, el lunes, el miércoles: ¡Gobierno de calle!».

Prensa Presidencial | FOTO CORTESÍA