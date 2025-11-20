Chubascos dispersos se prevé en diversas regiones del país

CUIDAD MCY.-Este jueves en horas de la mañana prevalece cielo con nubosidad fragmentada en gran parte del país; no obstante, se esperan lluvias y chubascos dispersos en zonas de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, sur de Anzoátegui, partes de Bolívar, Amazonas, este de Miranda, sur de Apure, oeste de Barinas, zonas de Portuguesa, oeste de Trujillo, norte de Táchira y sur del Zulia, reseña el boletín del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

De igual forma, el Inameh indica que en horas de la tarde y noche se observarán zonas nubladas con chubascos dispersos y eventual actividad eléctrica en partes de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, sur de Bolívar, Amazonas, Llanos Occidentales, este de Falcón, Andes y Zulia, sin descartar lluvias dispersas en la Región Central.

En el Distrito Capital, Miranda y La Guaira se estima cielo con nubosidad de tipo estratiforme en la mañana con lluvias al este de Miranda. Además, se espera incremento de la cobertura nubosa luego del mediodía con lluvias y chubascos, especialmente al este de Miranda y algunas zonas del Distrito Capital al final de la tarde y horas nocturnas.

La temperatura máxima para la ciudad de Caracas oscilará en 28°C, mientras que la mínima estará en torno a los 16°C. El viento estará de leve a moderado.

INAMEH