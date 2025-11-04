UNA celebró 48 años de educación a distancia con sesión solemne del Cleba

El XLVIII aniversario de la UNA en el Centro Local Aragua se vivió en un ambiente cargado de honra, reconocimiento y agradecimiento por parte de todos los asistentes

CIUDAD MCY.- La Universidad Nacional Abierta (UNA), pionera y líder en educación a distancia en Venezuela, celebró su cuadragésimo octavo aniversario (XLVIII) en el estado Aragua con una emotiva sesión solemne del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Aragua (Cleba), en reconocimiento a su trayectoria desde su fundación en 1977.

La UNA se ha consolidado como la primera institución de educación superior del país dedicada completamente a la modalidad a distancia, orientada a la formación de profesionales en áreas estratégicas para el desarrollo social, mediante un sistema abierto que utiliza modernos medios de comunicación.

Aunque su sede central se encuentra en Caracas, su impacto se extiende por todo el territorio nacional, contando actualmente con 22 Centros Locales y Oficinas de Apoyo, garantizando el acceso a la educación superior en todas las entidades federales.

La actividad, que tuvo lugar en las instalaciones de la casa de estudios, contó con la presencia de la presidenta del parlamento regional, legisladora Katiana Hernández, el coordinador del Centro Local Aragua de la UNA, Miguel Rodríguez, así como el cuerpo de coordinadores, docentes y ediles.

La sesión dio inicio con las notas de los himnos de la República Bolivariana de Venezuela y del Estado Aragua, marcando un acto de solemnidad y respeto institucional.

Uno de los momentos centrales fue la entrega de la orden «Luis Beltrán Prieto Figueroa en su Única Clase» al Orador de Orden, el profesor jefe de la unidad académica de la UNA Centro Local Aragua, Darwin Zamora.

Zamora destacó en su discurso que este es un año más en el que celebran la creación de la universidad pionera de educación a distancia en el país, un espacio que le ha dado la oportunidad a centenares de profesionales en la entidad de formarse mediante una modalidad sin límites, «es la universidad que le ha dado la oportunidad a los aragüeños de continuar sus estudios» dijo.

Añadió sentirse sumamente orgulloso de poder formar parte del cuerpo de docentes que día a día trabajan por formar a los mejores y distinguidos profesionales.

La presidenta del Cleba, Katiana Hernández, destacó el rol fundamental de la UNA en la democratización de la educación superior en Aragua y Venezuela.

«Vamos a extender un programa de todas estas festividades y seguiremos recorriendo las casas de estudios para hacer hincapié en el diálogo social con todos los sectores del estado Aragua» dijo.

Aprovechó la oportunidad de extenderle una invitación a los aragüeños para que se formen profesionalmente en esta universidad que opta por un modelo que es funcional para los diversos grupos sociales y se adapta al horario de las personas que no pueden asistir regularmente a una universidad.

Por su parte, el coordinador del Centro Local Aragua de la UNA, Miguel Rodríguez, expresó su agradecimiento por el reconocimiento y reiteró el compromiso de la casa de estudios con el futuro profesional de la región.

«Es un honra que el Cleba nos reconozca», expresó Rodríguez, pues esta universidad cuenta con prestigio incluso a nivel internacional, por sus características que la destacan como un espacio que egresa a profesionales de alto nivel.

El compromiso mutuo se selló con la entrega de un reconocimiento especial por parte del Cleba a la UNA por su 48° aniversario, mientras que la universidad, en un gesto recíproco, otorgó reconocimientos a varios legisladores por el «compromiso inquebrantable que han mantenido con el alma mater».

MARÍA JOSÉ PARRA | CIUDAD MCY

FOTOS | CIUDAD MCY