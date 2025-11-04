Mintur Aragua impulsa la excelencia Turística con certificación a más de 200 nuevos guías y promotores

Ciudad MCY .-En el marco del Plan Nacional de Formación y Capacitación, el Ministerio del Poder Popular para el Turismo (Mintur) en Aragua celebró un hito importante con la entrega de más de 200 certificados a nuevos promotores y guías turísticos en la región.

Bajo el inspirador lema «Formar para Transformar», esta masiva jornada no solo reconoce el esfuerzo de quienes se preparan para guiar, inspirar y mostrar lo mejor de nuestra tierra, sino que reafirma el compromiso gubernamental con un modelo de turismo sostenible, consciente y transformador.

Los nuevos egresados representan un sector diverso y vital, incluyendo a prestadores de servicios turísticos, estudiantes y miembros activos de las comunas, todos listos para elevar el estándar de la atención al visitante.

Este significativo logro es fruto del esfuerzo conjunto y la articulación entre el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces), las direcciones de turismos municipales y el Instituto Nacional de Turismo (INATUR).

En este sentido Maritza Mendoza, gerente de Mintur en la región detalló que, «Preparar a todos los que se han venido incorporando en el Sistema Regional de Turismo es clave para garantizar que Aragua pueda ofrecer experiencias auténticas, seguras y enriquecedoras que logren conectar al viajero de manera genuina con nuestras raíces. Continuamos formando al talento humano y así promover un turismo de excelencia».

