Universidades públicas certifican a 123 servidores públicos de la Sunagro en fiscalización agroalimentaria

CIUAD MCY.-.La Universidad Nacional Experimental «Francisco de Miranda» (UNEFM) y la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales «Rómulo Gallegos» (UNERG), del 18 al 22 de agosto, llevan a cabo el programa de certificación de saberes y experiencias para 123 servidoras y servidores públicos de la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria (Sunagro) quienes recibirán la licenciatura en Procesos de Fiscalización del Sector Agroalimentario, gracias al impulso del presidente Nicolás Maduro, en el fortalecimiento de la seguridad y soberanía alimentaria del país.

El proceso académico forma parte del Plan Nacional de Formación en Procesos de Fiscalización del Sector Agroalimentario de la Sunagro, y se desarrolla en las instalaciones de la Escuela Internacional de Liderazgo «Antonio José de Sucre», en Mariches, estado Bolivariano de Miranda, con la articulación entre el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación y el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria.

Durante la instalación de los cursos, el ministro del Poder Popular para la Alimentación, MG Carlos Leal Tellería, destacó la importancia de una fiscalización más robusta para garantizar una producción eficiente. «Porque en el territorio y más allá en nuestro pueblo en combate, emergen este tipo de motivaciones y emociones, créanme. Eso no lo hace una oficina, y por eso es que nuestro presidente Nicolás Maduro, nos ha dicho siempre, ‘menos escritorio, más territorio’. Recorro Caracas, pero yo no pierdo este primer encuentro de nuestros fiscales, donde créanme que reinó el apoyo y el colectivo».

Por su parte, el ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria Ricardo Sánchez, destacó que «nuestro presidente Nicolás Maduro, ha cristalizado la agenda de la economía productiva. Pero además, un contexto particular, ha resistido junto a nuestro pueblo más de 900 medidas coercitivas naturales. ¿Qué significa eso? Bloqueo financiero y comercial. Nos impiden importar alimentos, medicinas y repuestos. ¿Y nuestra respuesta cuál ha sido? Bueno, diversificación de mercado, fortalecimiento nacional de nuestra economía, de nuestra producción y la economía comunal. Transparencia de la trazabilidad de los productos, un papel fundamental que cumple Sunagro».

Durante la apertura de los seminarios y conferencias, la rectora de la UNEFM, Jougreidin Cerero, mencionó que se encuentra honrada, de la mano con la casa de estudio hermana la UNERG de poder avanzar y brindarle ese aporte formativo, a un sector tan importante como lo es el que representa Sunagro.

Mientras que el rector de la UNERG, César Gómez, señaló que la universidad en su compromiso con el futuro de la nación, se erige como un faro de conocimiento y un motor de desarrollo. No solo formando profesionales, sino que, cultivando líderes capaces de transformar la realidad de la Patria.

Este plan de formación es un espacio para la validación científica de los procesos, métodos de trabajo, conocimientos técnicos y legales que durante más de 10 años han puesto en práctica los 123 profesionales en diversas áreas, quienes ahora obtienen la certificación de sus conocimientos y trayectoria laboral a través de estas casas de estudios universitarios, los cuales seguirán estando al servicio de la defensa del Sistema Nacional Integral Agroalimentario.

Andriu Mata, Fiscal del estado Zulia, comentó «una experiencia bastante significativa, y de conocimiento amplio por todo lo que se expuso sobre la política económica, y sobre todo las diferentes economías o políticas económicas que se pueden implementar, lo cual fue bastante nutritivo para nuestro conocimiento y para aplicarlo en el campo laboral».

Este esfuerzo conjunto entre instituciones gubernamentales y las universidades del país, viene a sumar métodos científicos en la capacidad del Estado, para continuar garantizando un sistema de producción, distribución y abastecimiento alimentario justo, equitativo y eficiente para todos los venezolanos y venezolanas, fortaleciendo el legado de defensa del derecho humano a la alimentación legado del Comandante Supremo Hugo Chávez.

Prensa Sunagro