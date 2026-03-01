Velódromo Carlos Anzola recibió a las futuras promesas del patinaje en la Válida Nacional de Patinaje

CIUDAD MCY.-Con gran entusiasmo y masiva participación inició el segundo día de eliminatorias de la Válida Nacional de Patinaje de Velocidad en el Velódromo Carlos Anzola, escenario que reúne a talentos de todo el país en una intensa jornada deportiva.

La competencia comenzó desde tempranas horas con las categorías menores, desde Mini Alevín (niños y niñas de 3 años) hasta Única Rol (categoría abierta), tanto en patín recreativo como en patín profesional. Durante la mañana se realizaron las pruebas de habilidades en todas las categorías hasta Única Rol, seguidas por las pruebas por baterías.

Posteriormente, se desarrollo la premiación de estas primeras pruebas y continuó la programación con la competencia de fondo, distancia larga, dirigida especialmente a los niños, uno de los momentos más esperados de la jornada por el entusiasmo y la dedicación que demuestran los más pequeños sobre la pista.

En horas de la tarde continuaron las categorías mayores, con pruebas de 1000 metros eliminación y relevos, en las divisiones Cadete (11 años en adelante), Pre Junior, Junior B y A, Senior y Elite (categoría abierta en edad), en masculino y femenino.

El evento reúne delegaciones y clubes provenientes de distintos estados del país, entre ellos Aragua, Distrito Capital, Zulia, Lara, Carabobo, Táchira, Barinas, Guárico, Miranda, Portuguesa, Apure y Cojedes, consolidando esta válida como uno de los encuentros más importantes del calendario nacional.

Esta competencia cuenta con el respaldo del gobierno bolivariano de Aragua y de la gobernadora Joana Sánchez, a través del Instituto Regional del Deporte de Aragua, reafirmando su compromiso con el impulso del deporte base y la formación de nuevas generaciones de atletas.

La Válida Nacional no solo representa una vitrina competitiva para los atletas de alto rendimiento, sino también una plataforma fundamental para el desarrollo integral de los niños y jóvenes que comienzan a forjar su camino en el patinaje venezolano, demostrando disciplina, constancia y pasión en cada prueba.

PRENSA IRDA

FOTOS: PRENSA IRDA