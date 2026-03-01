Aragua afina estrategias para la I Consulta Popular Nacional 2026

‎La importante participación de la población, es un hecho que demuestra el compromiso en la edificación del Estado Comunal y democrático

‎CIUDAD MCY.- Como parte del cronograma electoral y fortalecimiento del poder comunal, la ciudadanía del estado Aragua participó activamente en el simulacro electoral, un método de práctica de cara a la I Consulta Popular Nacional 2026.

‎

‎De forma satisfactoria la entidad alcanzó una significativa participación, verificada por el acompañamiento del Primer vicepresidente de la Asamblea Nacional diputado Pedro Infante, la diputada Rodbexa Poleo, el diputado Manuel Hernández, miembros de la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV); Joana Sánchez, gobernadora de Aragua; José Gregorio Colmenares, organizador regional de esta fracción política, Carlos Guzmán, alcalde del municipio Mariño, entre otras autoridades.

‎

‎Ademas de ejercer su derecho al voto de prueba, realizaron un recorrido casa por casa en la comuna Pueblo Noble de Aragua es Turmero, dónde incentivaron al pueblo a sufragar el domingo 8 de Marzo, y así dar respuesta a las Agendas Concretas de Acción (ACA) mediante la democracia.

‎

‎Durante el acercamiento con las comunidades, el Diputado Infante recordó a los habitantes la importancia de este sistema de autogestión, al reseñar que se trata de «expresar tu voluntad de solución a determinados problemas y defender el legado de la democracia participativa y protagónica».

‎

‎Bajo una clara línea discursiva, refirió que cada jornada expone al mundo que en los venezolanos reside el poder y la autodeterminación, según lo establecido en la Carta Magna y los planes de gestión Gubernamental, rumbo a la edificación de un Estado Comunal.

‎

‎Desde hace dos años la ciudadanía mediante el sufragio selecciona un proyecto que garantice el bienestar y mejora de condiciones para un mejor estilo de vida. El planteamiento ganador demuestra la madurez política y planificación de los ciudadanos para resolver una problemática.

‎

‎En ese contexto, Pedro Infante, Primer vicepresidente de la AN quien también ejerce el cargo de Secretario de Asuntos Parlamentarios dentro de la tolda roja, detalló que en esta comuna, particularmente, se postularon cuatro proyectos basados en la 1T (Economía) y tres en la 2T (Servicios e Infraestructura)

‎

«‎En esta comuna, las distintas comunidades ya han avanzado en electrificación, alumbrado público, la construcción de espacios deportivos», dijo como parte de los logros obtenidos en las Consultas anteriores.

‎

‎Por su parte, la máxima Autoridad regional ofreció un balance estructural sobre los sitios habilitados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), para la próxima fiesta electoral en Aragua.

«Más de 378 centros electorales y 420 mesas estarán en las 191 comunas y circuitos comunales, tenemos mil 310 proyectos postulados que surgieron de las asambleas, orientados al bienestar colectivo».

‎

‎Melina Cordero, vocera de la comuna Pueblo Noble de Aragua es Turmero, extendió la invitación a toda la población mayor de 15 años.

Es valioso destacar que, la presidenta encargada Delcy Rodríguez continúa las líneas de acción estratégicas planteadas por el presidente constitucional Nicolás Maduro, dejando en claro el compromiso con la Revolución Bolivariana.

THAIMARA ORTIZ

FOTOS: PRENSA GBA