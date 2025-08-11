Ciudad MCY

Venezolano destaca en II edición de Olimpiada Internacional de IA en China

PorYuleixy Navas

Ago 11, 2025

CIUDAD MCY.- La segunda edición de la Olimpiada Internacional de Inteligencia Artificial (IA), celebrada en la República Popular China, contó con una destacada participación del joven Axel Hernández Malavé, integrante del Programa Nacional Semilleros Científicos.

Durante su participación, el joven de 14 años participó en seis pruebas enfocadas en las áreas de Inteligencia Artificial, programación, simulación, física, ingenierías y desarrollo de prototipos de robots, alineados con las necesidades reales de la industria y la fabricación.

En su estadía en la República Popular China, Hernández tuvo la oportunidad de interactuar con expertos de la más alta talla en el campo de la IA, lo que le permitirá fortalecer su formación en las áreas científicas y tecnológicas.

De igual forma, los participantes visitaron el Centro Internacional de Innovación de Zhongguancun, importantes empresas de IA y universidades, para explorar el ecosistema de innovación que presenta el gigante asiático. Esta justa internacional reúne a las mentes jóvenes más prometedoras en IA del mundo, para competir, colaborar y formar una red que permita avanzar en el futuro de la Inteligencia Artificial.

Fuente: MINCYT

