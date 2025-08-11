Ciudad MCY

Crean alianza estratégica para impulsar excelencia en servicio hotelero de Venezuela

PorYuleixy Navas

Ago 11, 2025

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo conjunto para elevar el estándar de calidad en el sector turístico de Venezuela, el Ministerio del Poder Popular para el Turismo (Mintur), a través del Instituto Nacional de Turismo (Inatur), estableció una alianza con el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) y la Asociación Venezolana de Hoteles Cinco Estrellas (Avecintel) para certificar saberes en materia de formación en oficios de la hospitalidad.

La jornada, que se llevó a cabo en las instalaciones del hotel JW. Marriott en Caracas, reunió a expertos del sector público y privado, quienes se encargaron de validar los conocimientos en áreas del servicio hotelero.

Esta iniciativa, que ya ha certificado a trabajadores en cuatro talleres específicos —camarera, supervisión de piso, mejoras en servicios de lavandería y clínica de habitación—, subraya el compromiso del sector con el desarrollo profesional. El objetivo principal es reconocer la experiencia, el conocimiento y la pasión por el servicio de los trabajadores, para promover una cultura de excelencia que va más allá de la capacitación tradicional.

El éxito de esta primera fase sienta las bases para un próximo y ambicioso objetivo: la formación de formadores. Estos nuevos líderes tendrán la misión de replicar los conocimientos y, más importante aún, transmitir la vocación y el amor por la hospitalidad, asegurando así un legado de calidad y servicio excepcional en toda la industria turística del país.

Fuente: Ministerio del Poder Popular para el Turismo.

