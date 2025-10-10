Venezolano Eduardo Pérez podría ser mánager de Atlanta

CUIDAD MCY.-El venezolano Eduardo Pérez figura entre los candidatos para dirigir a los Bravos de Atlanta junto a David Ross, Mark DeRosa, Walt Weiss, informó el portal mlb.com. Pérez tiene 36 años en la organización de Atlanta, nueve en las mayores, 20 en las menores y siete en la oficina. El estratega de 57 años de edad buscará sustituir a Brian Snitker, quien fue despedido el primero de octubre.

En total jugó 11 temporadas en las Grandes Ligas, al incluir una con los Indios de Cleveland y otra con los Cerveceros de Milwaukee. Comenzó su carrera con el equipo Clase A de Bradenton en 1987 y llegó a las Grandes Ligas en 1995, año en que los Bravos ganaron la Serie Mundial.

El nativo de Ciudad Ojeda formó parte de cinco postemporadas con Atlanta (1995-99, 2001, 2004) y jugó 30 partidos de playoffs. Eduardo Pérez, quien era el receptor oficial del doble ganador del Cy Young Greg Maddux, ligó para .464 (13 de 28) en un total de 15 juegos de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, el mejor promedio para un cátcher.

El criollo bateó para .500 (10 de 20) en la Serie de Campeonato de 1999 contra los Mets y se alzó con el premio al Jugador Más Valioso de la serie.

Además, Eduardo Pérez dirigirá a los Navegantes del Magallanes por segunda temporada seguida en la LVBP, tras clasificar al equipo en el cuarto lugar la zafra pasada con marca de 29-27.

También fue el piloto de las Águilas del Zulia en tres temporadas distintas (2008-09, 2009-10 y 2014-15). En 2015-16 alcanzó el título como estratega de los Tigres Aragua. Ahora Pérez podría ser el mánager de Ronald Acuña Jr. en Grandes Ligas.

