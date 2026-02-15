Venezolanos disfrutan con alegría y paz en playas, ríos y parques durante los Carnavales

CIUDAD MCY.-El pueblo venezolano vive intensamente los Carnavales por la Paz 2026 en cada rincón del territorio nacional con música y sana recreación. Desde las costas del Caribe hasta los páramos andinos, pasando por ríos, parques y plazas, la alegría popular ha tomado los espacios públicos en un ambiente de tranquilidad y convivencia familiar.

Las playas de La Guaira, Falcón, Nueva Esparta, Aragua, Sucre y Anzoátegui, son los destinos preferidos por los temporadistas, donde además cuentan con espacios recreativos activados por el Gobierno nacional, para garantizar actividades para todas las edades.

A escala nacional, son 511 las playas aptas para el disfrute de los temporadistas y 8 mil 500 recreadores activos para las distintas actividades previstas a desarrollarse durante estas fiestas, así lo destacó en días pasados el vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello.

La programación cultural también se ha desbordado en ciudades y comunidades. En Caracas, espacios como el Paseo Los Próceres, la plaza Bolívar de El Valle y la plaza José Félix Ribas en La Pastora se han convertido en escenarios de encuentro ciudadano con teatro, danza, circo, conciertos y actividades recreativas para niños y adolescentes.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA