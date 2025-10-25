Venezuela afianza lazos de cooperación turística en el mercado ruso

CIUDAD MCY.- Durante el desarrollo del Foro Internacional de San Petersburgo, la ministra del Poder Popular para el Turismo, Leticia Gómez, sostuvo importantes reuniones con ministros y ministras de países miembros de la Unesco, que promueven el surgimiento de ciudades creativas, como una iniciativa de transformación y resguardo del patrimonio natural.

En esta oportunidad la titular de turismo nacional, acompañada del embajador de Venezuela en Rusia, Jesús Salazar conversó con el ministro de Comercio y Turismo de la República de Srpska de Bosnia y Herzegonvina, Denis Sulic, el jefe del comité de turismo de San Petersburgo, Evgeniy Pankevich y el director del Foro Económico Internacional, Valkov Alexey, a quienes presentó un catálogo de oportunidades para este mercado europeo, que promueve experiencias en destinos de referencia mundial.

Para Venezuela estos acuerdos, con el Gobierno del presidente Valdimir Putin, consolidan las históricas relaciones que el jefe de Estado Nicolás Maduro, ha mantenido por años, con la hermana República. Alianzas que, en materia de energía, defensa, minería, comercio y tecnología, han avanzado de forma exitosa.

El Foro Internacional de San Petersburgo, es una plataforma creada para expandir el desarrollo y avances de la Red de Ciudades Creativas de la Unesco. El evento culmina el próximo sábado 25, con importantes avances en la construcción de un turismo urbano, definido por ONU Turismo, como componente central de la vida social y económica de las ciudades más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.

Fuente: Mintur | FOTO CORTESÍA