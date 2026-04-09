Venezuela cae ante Argentina en el Sudamericano Sub 17

CIUDAD MCY.- La Vinotinto Sub 17 cedió la noche de este miércoles ante Argentina en la segunda jornada del torneo Sudamericano de la categoría. Los dirigidos por Jhonny Ferreira cayeron 3-2 frente a la albiceleste.

Los goles argentinos fueron obra de Juan Policella (doblete) y de Benjamin Tapia. Por el combinado nacional anotaron Andy Saavedra y Tapia en contra.

Argentina tuvo dominio absoluto del compromiso, al hacer valer su juego en gran parte del compromiso. Los dirigidos por Diego Placente se adelantaron al minuto 15 por medio de Policella y al 39’ el atacante firmó su doblete.

Al 58’ apareció Benjamin Tapia firmando el 3-0 para la albiceleste. Pero unos minutos después, el mismo Tapia anotó en propia meta con el 3-1 y Venezuela se metía en partido.

Sobre el final del compromiso, Andy Saavedra puso el 3-2 para el combinado nacional, pero sin tiempo para más, Argentina se llevó el duelo.

Venezuela solo tiene un punto en dos encuentros (empató ante Bolivia en el primer encuentro). Mientras que la albiceleste tiene seis puntos en dos presentaciones.

Los dirigidos por Jhonny Ferreira volverán a la acción el próximo viernes frente a Perú. Argentina el mismo día se medirá a Brasil.

FUENTE: VTV

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