CIUDAD MCY.- El canciller de la República, Yván Gil, conmemoró este viernes el aniversario número 81 del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Rusia. El diplomático resaltó que este vínculo ha consolidado un marco formal para el desarrollo político, económico y cultural.

Mediante su canal oficial de Telegram, el canciller subrayó que las relaciones experimentaron un impulso estratégico desde el año 2000. Esta etapa, promovida por presidente Hugo Chávez, fortaleció la hermandad en un contexto global complejo.

Cabe destacar que la colaboración bilateral abarca actualmente áreas críticas como energía, defensa, ciencia y tecnología. Asimismo, ambas naciones mantienen un sólido intercambio de apoyo político mutuo dentro de los principales foros internacionales y organismos multilaterales.

En nombre del Gobierno venezolano, Gil reafirmó el compromiso de continuar estrechando la alianza estratégica bajo los principios de la diplomacia de paz, con ello Venezuela ratificó su disposición de cooperar con todos los pueblos del mundo de forma soberana, puesto que el fortalecimiento de estos lazos busca garantizar el beneficio compartido y la estabilidad regional.

FUENTE: AVN

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