Aprueban 45 nuevos posgrados en universidades venezolanas

CIUDAD MCY.- El Consejo Nacional de Universidades (CNU) aprobó 45 nuevas ofertas académicas de posgrado destinadas a universidades nacionales como la Universidad de los Andes (ULA), Universidad de Carabobo (UC) y Universidad del Zulia (LUZ) con el propósito de robustecer los sectores de salud, ingeniería y ciencias básicas, integrando simultáneamente el Programa por la Paz y la Convivencia Democrática en el seno de la vida universitaria.

Asimismo, refiere una nota de prensa, el desarrollo de la sesión plenaria permitió desglosar las metas estratégicas para este año. Durante la jornada, se formalizaron cinco nuevas especializaciones en los campos de ingeniería, matemáticas y ciencias básicas, al tiempo que se aprobaron 45 ofertas académicas de cuarto nivel.

Además de los anuncios técnicos, el ministro para la Educación Universitaria, Ricardo Sánchez, enfatizó la relevancia del Programa por la Paz y la Convivencia Democrática, como eje central de los grandes aportes estructurales para la paz nacional.

FUENTE:EL FOCO

FOTO:CORTESIA