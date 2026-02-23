Venezuela derrotó a Perú por la vía del nocaut en Panamericano de Softbol

CIUDAD MCY.- La selección venezolana masculina de softbol obtuvo su segunda victoria en el XIII Campeonato Panamericano de Mayores al vencer a su similar de Perú con una pizarra de 10-0.

El encuentro, disputado en el estadio José Gabriel Amín Manzur, finalizó en cuatro episodios por la vía del nocaut, resultado que coloca al conjunto nacional como líder del Grupo B tras derrotar previamente a la delegación de Canadá.

El desempeño ofensivo de la jornada destacó por la actuación de Erwin Díaz, quien registró de 2-2 con dos cuadrangulares, tres carreras impulsadas y dos anotadas.

Asimismo, José Dorante contribuyó a la producción del equipo al ligar de 2-2, manteniendo la presión sobre el cuerpo de lanzadores del equipo peruano durante todo el compromiso.

Desde el montículo, el lanzador Manuel Heredia se acreditó el triunfo tras completar una labor de tres entradas sin permitir hits ni carreras, sumando un total de siete ponches. Por el bando de Perú, el jugador Roonly Silva cargó con la derrota.

El pitcheo venezolano limitó las posibilidades del rival, consolidando el dominio absoluto en la corta duración del encuentro.

Este lunes, Venezuela cerrará la ronda inicial enfrentando a la selección de Colombia. El resultado de este choque definirá las posiciones finales de cara a la siguiente fase del torneo. Cabe destacar que este evento es fundamental para el ciclo olímpico, ya que otorga siete plazas para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, seis cupos para los Juegos Panamericanos Lima 2027 y cinco lugares para la Copa Mundial de Softbol 2027.

FUENTE AVN

FOTO: CORTESÍA