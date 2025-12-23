Venezuela desarrolló 65 proyectos de IA para educación, economía y salud

Ciudad MCY.-El Gobierno Bolivariano impulsa un Plan Nacional de Inteligencia Artificial (IA) soberana y ética, orientado a desarrollar herramientas tecnológicas propias, reducir la dependencia de plataformas extranjeras y aplicarlas en sectores estratégicos como educación, salud y economía. Actualmente, Venezuela cuenta con 65 proyectos en ejecución en este ámbito.

El plan, según reseñó la Agencia Venezolana de Noticias (AVN), se implementa en colaboración con China y los países del ALBA, e incluye la elaboración de un proyecto de Ley de IA que busca regular su uso responsable, así como incorporar la formación en inteligencia artificial desde las escuelas hasta las universidades, con el objetivo de construir una IA para la vida y el desarrollo nacional.

En el marco de la Agenda Científica Nacional, el país ejecuta 950 planes, de los cuales un 24% están dedicados a la salud y un 20% a las ciencias sociales. Asimismo, se han establecido ocho nodos tecnológicos a nivel nacional, aprobados por el presidente Nicolás Maduro, que funcionan como espacios piloto de desarrollo de software soberano y seguro con orientación hacia la inteligencia artificial.

En cuanto a la formación ciudadana, el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (Mincyt), ofrece cursos teórico-prácticos en Machine Learning y Deep Learning, mientras que la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica (Suscerte) brinda capacitación gratuita y autogestionada en seguridad informática, informática forense, criptografía, ciberseguridad y prevención digital.

Estas iniciativas se enmarcan en el cuarto vértice de la Gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación Dr. Humberto Fernández-Morán, que impulsa la transformación digital del país.

REDACCIÓN MAZO