Jorge Rodríguez: Siete mil 365 ciudadanos reciben libertad mediante Ley de Amnistía

CIUDAD MCY.- El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez Gómez, presentó un balance detallado sobre el alcance de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, al destacar los avances en la pacificación y el reordenamiento jurídico del país.

Rodríguez informó que un total de siete mil 365 personas que se encontraban privadas de libertad o sujetas a medidas sustitutivas han recibido la libertad plena.

Asimismo, señaló que la Comisión continúa con el proceso de solicitudes de políticos y ciudadanos venezolanos residentes en el extranjero que han pedido que sus casos sean atendidos bajo el amparo de este instrumento legal.

El jefe del Parlamento venezolano expresó que la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha planteado con firmeza la necesidad de consolidar un nuevo tiempo político.

En este sentido, el legislador resaltó la celeridad con la que se avanza en dicho propósito, además de subrayar que la prioridad del Estado es la construcción de acuerdos nacionales.

“Lo más importante es la búsqueda de consensos amplios, orientados a prevenir cualquier evento trágico como los que el país ha experimentado en el pasado”, afirmó el presidente de la AN.

Como parte de esta agenda de convivencia, Jorge Rodríguez destacó que ya se trabaja con determinación en la elaboración de nuevos códigos de orden social y de procesamiento penal.

Finalmente, acotó que existe un consenso absoluto entre las distintas fuerzas del país sobre la urgencia de impulsar una reforma integral del Sistema de Justicia en Venezuela, con el fin de fortalecer las instituciones y garantizar la estabilidad democrática de la nación.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA