‎Maracay se vislumbra como una ciudad moderna y vanguardista

‎ En el marco de las políticas públicas y el 325 aniversario de elevación a parroquia eclesiástica, la gobernadora Joana Sánchez y el alcalde Rafael Morales informaron a la colectividad sobre las obras que renovarán la imagen y estructura de la capital aragüeña

CIUDAD MCY.-En un encuentro con los medios de comunicación nacionales y regionales, la gobernadora Joana Sánchez y el alcalde del municipio Girardot, Rafael Morales, dieron a conocer los nuevos proyectos que darán modernidad y vanguardia a la ciudad de Maracay.

Como parte de las entregas que se enmarcan en la celebración del 325 aniversario de elevación a parroquia eclesiástica y las políticas públicas del Plan de la 7T, las autoridades prevén la consolidación de los servicios colectivos, infraestructuras, atención social, seguridad y reimpulsar la economía local.

Una de las obras más importantes es el abordaje del sur de la municipalidad, sectores como La Esmeralda, La Punta, Mata Redonda y Aguacatal, donde planean fortificar el sistema de rebombeo con la instalación de nuevos equipos y el mantenimiento de las estructuras ya existentes.

De igual manera, con el Plan Pre-Lluvias la maquinaria pesada ya se encuentra en los sitios para iniciar los trabajos de limpieza y degrado, evitando así mayores afectaciones durante la temporada de invierno.

Es valioso mencionar que, ambas autoridades dieron a conocer la reubicación de más de 20 familias cuyas condiciones habitacionales ya no eran favorables. Dada la situación con el Lago Los Tacariguas, se mantienen alertas a través de un riguroso monitoreo, para la atención de los residentes de zonas inviables.

Como información de interés, lograron reducir en un 60% las anegaciones gracias al sistema de intersección colector marginal del sur, trabajo hecho entre los años 2022 y 2023 con el uso de fosas de captación.

ESPACIOS NOVEDOSOS

Los primeros seis meses de gestión, están marcados por espacios novedosos, cuya importancia es vital para la identidad maracayera. Uno de ellos la insigne Catedral San José que, después de varios meses de ardua restauración fue recibida por la feligresía con mucha alegría, pues ahora ostenta frescura, iluminación y una belleza que involucra elementos históricos de distintos periodos.

Con pasos firmes avanza la rehabilitación arquitectónica de la Maestranza Cesar Girón, una joya en el casco central propia de Carlos Raúl Villanueva, que se inspira en la tradicional Plaza de toros de Sevilla.

En pocos meses la ciudadanía podrá volver a disfrutar del sitio, pues los trabajos adecuación le devolvieron la estructura original. Entre los nuevos atractivos destacan los museos con muestras fotográficas y de vestimentas de los toreros con mayor renombre en la Ciudad Jardín.

En torno a este asunto los habitantes consultan si volverán las tradicionales corridas o, si se convertirá un centro de espectáculos, por lo que las autoridades someterán a una encuesta para conocer la opinión pública.

Junto a esta importante edificación también se planifica la reapertura del Museo Antropológico, el primer alberge y clínica veterinaria pública, la rehabilitación de la Plaza Bicentenaria y la entrega del Teatro Ateneo de Maracay (TAM).

Otros de los anuncios fue la edificación de Zonas de la Aragüeñidad y Cuadras Comunales en las ocho parroquias, con áreas destinadas a la recreación, deporte, servicios de medicina, por medio de los Con Maduro + (CPT), y sitios de emprendimiento.

BALANCE GENERAL

La ocasión fue propicia para que el alcalde Rafael Morales presentara un breve balance sobre las obras constituidas en los primeros seis meses de gestión.

En materia de bienes colectivos, se concretó la adquisición de más de 20 mil luminarias, con ello será posible alumbrar más del 90% de la jurisdicción en un primer momento.

Sobre los temas de asfaltado, el burgomaestre refirió que, mensualmente llegará al territorio 2 mil toneladas de material para alcanzar todas las comunidades, tomando con especial relevancia las principales arterías viales.

Con la sustitución de 8 mil metros de colectores de aguas servidas lograrán el 100% de respuestas al asunto.

“Son más de 60 kilómetros que están debajo de las calles del municipio”, añadió Morales.

Durante su intervención, la máxima autoridad municipal extendió su agradecimiento a la gobernadora Sánchez, pues su apoyo es fundamental en las labores de modernización, siempre bajo la guía del presidente Nicolás Maduro y, ahora de la presidenta encargada Delcy rodríguez.

GIRARDOT EN CIFRAS

Piñonal, La Pedrera y San Carlos presentan un 100% de alumbrado público.

La carreta de Choroní se encuentra un 80% asfaltada, y se estipula la culminación para el asueto de Semana Santa.

Hasta la fecha renovaron el 40% de la Cominería Las Delicias, mediante la colocación de 14 metros de grama, galería a cielo abierto, sistema

de riego, ornato, señalización, por mencionar algunas acciones.

THAIMARA ORTIZ

FOTOS : GBA