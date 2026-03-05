Secretario de Interior de EEUU califica de fantásticos los avances energéticos de Venezuela

CIUDAD MCY.- En un giro significativo para las relaciones bilaterales y el panorama energético global, el secretario del Departamento del Interior de Estados Unidos (EEUU), Doug Burgum, elogió formalmente el trabajo realizado por la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante sus primeros dos meses de gestión.

Burgum calificó los avances alcanzados en este breve periodo como fantásticos, al subrayar el nuevo clima de cooperación entre ambas naciones.

Uno de los puntos centrales del reconocimiento fue la reciente reforma del marco legal energético. El secretario Burgum enfatizó que la aprobación de la Ley de Hidrocarburos constituye un hito que posiciona nuevamente al país en el mercado internacional.

“El trabajo que usted ha realizado para la aprobación de la Ley de Hidrocarburos ha enviado una señal para todo el mundo, indicando que Venezuela está abierta de nuevo para hacer negocios”, agregó Burgum.

Expresó que la jornada de trabajo con la mandataria encargada representa un regreso para las empresas con larga trayectoria en Venezuela. A su vez, acotó que este nuevo escenario abrirá oportunidades significativas para Venezuela y Estados Unidos, dado que generará prosperidad y empleos en beneficio de ambos pueblos.

De igual modo, sostuvo que este momento marca el inicio de un flujo de capital financiero y humano destinado al beneficio de ambos países.

Durante la jornada se llevó a cabo la firma de diversos acuerdos que el representante del Gobierno de EE. UU., que representan el inicio de múltiples transacciones de gran envergadura.

Finalmente, Burgum subrayó que estos convenios son solo el comienzo de una relación fortalecida en los ámbitos económico y energético, lo que marca una ruta clara hacia la prosperidad compartida y la estabilidad en el suministro de recursos estratégicos a nivel mundial.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA