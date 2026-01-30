Ciudad MCY

Comunicación Patria

Venezuela

Venezuela estrecha lazos con representantes diplomáticos de la UE y Reino Unido

Foto del avatar

PorRafael Velásquez

Ene 30, 2026

CIUDAD MCY.-En el marco de la Diplomacia Bolivariana de Paz, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, sostuvo una reunión con representantes diplomáticos de la Unión Europea, Reino Unido y Suiza acreditados en Venezuela.

A través de su canal de Telegram, Rodríguez indicó que, en el encuentro, las autoridades reafirmaron el compromiso de consolidar una agenda mutua de diálogo y cooperación, en beneficio de los pueblos.

Vale destacar que este espacio de intercambio constituye un paso firme hacia la construcción de puentes de entendimiento y respeto, en consonancia con los principios de soberanía, paz y solidaridad que guían la política exterior de Venezuela.

Recientemente, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sostuvo un encuentro con los jefes y jefas de misión de la Unión Europea y embajadores del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y de la Confederación Suiza, en Venezuela.

Durante la cita, se discutieron temas relacionados con la nueva etapa de relacionamiento que se abre, basada en el respeto del Derecho Internacional y que persigue avanzar en un diálogo productivo y cooperativo en diversas áreas para el bienestar común.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA

Foto del avatar

Por Rafael Velásquez

Noticias Destacadas

Venezuela

TSJ: Poder Judicial alcanzó más de cinco millones de personas atendidas en 2025

30 de enero de 2026 Rafael Velásquez
Venezuela

Presidenta encargada anuncia Ley de Amnistía General

30 de enero de 2026 Rafael Velásquez
Aragua

Plan Llovizna logró controlar incendio forestal en el Parque Henri Pittier

30 de enero de 2026 Rafael Velásquez
Venezuela

Venezuela estrecha lazos con representantes diplomáticos de la UE y Reino Unido

30 de enero de 2026 Rafael Velásquez