Venezuela estrecha lazos con representantes diplomáticos de la UE y Reino Unido

CIUDAD MCY.-En el marco de la Diplomacia Bolivariana de Paz, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, sostuvo una reunión con representantes diplomáticos de la Unión Europea, Reino Unido y Suiza acreditados en Venezuela.

A través de su canal de Telegram, Rodríguez indicó que, en el encuentro, las autoridades reafirmaron el compromiso de consolidar una agenda mutua de diálogo y cooperación, en beneficio de los pueblos.

Vale destacar que este espacio de intercambio constituye un paso firme hacia la construcción de puentes de entendimiento y respeto, en consonancia con los principios de soberanía, paz y solidaridad que guían la política exterior de Venezuela.

Recientemente, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sostuvo un encuentro con los jefes y jefas de misión de la Unión Europea y embajadores del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y de la Confederación Suiza, en Venezuela.

Durante la cita, se discutieron temas relacionados con la nueva etapa de relacionamiento que se abre, basada en el respeto del Derecho Internacional y que persigue avanzar en un diálogo productivo y cooperativo en diversas áreas para el bienestar común.

