Presidenta encargada anuncia Ley de Amnistía General

CIUDAD MCY.- “Hemos decidido impulsar una Ley de Amnistía General que cubra todo el período de violencia política desde 1999 hasta el presente”, anunció la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez.

Durante su intervención, este viernes, en la apertura de las Actividades Judiciales del Año 2026, en la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la alta funcionaria advirtió que quedarán exceptuados aquellos procesados, condenados por homicidio, por tráfico de drogas, corrupción y violaciones graves a los derechos humanos.

Comentó la Jefa de Estado encargada que esta Ley de Amnistía General tiene sus antecedentes en las dos leyes ordenadas por el Comandante Hugo Chávez Frías y en una del presidente constitucional Nicolás Maduro Moros, en este tema de perdón de delitos.

“Aquí está el espíritu de Chávez y de Maduro”, expresó ante los magistrados del TSJ, las autoridades judiciales, el cuerpo diplomático y titulares del gabinete ministerial.

Delcy Rodríguez encargó a la Comisión para la Revolución Judicial y al Programa para la Convivencia y la Paz presentar la Ley de Amnistía General ante la Asamblea Nacional (AN).

Esta Ley de Amnistía General solicitó al presidente del Poder Legislativo, Jorge Rodríguez, iniciar en la Asamblea Nacional (AN) un proceso de consulta de esta iniciativa del Ejecutivo Nacional.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA