Misión Vuelta a la Patria garantiza retorno de 309 venezolanos desde Phoenix

Rafael Velásquez

Ene 30, 2026

CIUDAD MCY.- La Gran Misión Vuelta a la Patria garantiza el retorno de 309 venezolanos desde Phoenix, Arizona, Estados Unidos, para reunirlos nuevamente con sus familias en el país.

Esta gran misión realizó un importante esfuerzo de reunificación familiar donde 309 ciudadanos llegaron al país proveniente del país norteamericano.

Este esfuerzo es gracias al Gobierno Bolivariano, en coordinación con el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello Rondón, quien asegura que cada ciudadano llegue sano y salvo.

Al ingresar al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, son recibidos por los órganos de seguridad ciudadana, quienes le aplican los protocolos de seguridad correspondientes, en conjunto con las diferentes instituciones del Estado venezolano.

FUENTE:VTV

FOTO: CORTESÍA

Rafael Velásquez

