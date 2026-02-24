Presidenta (E) Delcy Rodríguez impulsa Revolución Judicial para erradicar la criminalización de la pobreza

CIUDAD MCY.- En el marco de la Revolución Judicial, la presidenta Encargada, Delcy Rodríguez, hizo un llamado urgente a transformar el sistema de justicia venezolano para que sea verdaderamente inclusivo. Denunció que la «criminalización de la pobreza» ha sido históricamente una génesis para el odio y la división, por lo que instó a los poderes del Estado a sanar las instituciones que fueron permeadas por años de agresiones y amenazas externas contra el país.

La Mandataria Encargada informó que la Comisión para la ejecución de la Ley de Amnistía trabajará en conjunto con los programas de atención para campesinos, trabajadores e inquilinos. El objetivo central es construir una justicia genuina que proteja a los más vulnerables y garantice que el Estado recupere plenamente sus facultades para servir al pueblo sin distinciones, blindando así la estabilidad democrática.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA