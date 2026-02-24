Ciudad MCY

Comunicación Patria

Venezuela

Presidenta (E) Delcy Rodríguez impulsa Revolución Judicial para erradicar la criminalización de la pobreza

Foto del avatar

PorRafael Velásquez

Feb 23, 2026

CIUDAD MCY.- En el marco de la Revolución Judicial, la presidenta Encargada, Delcy Rodríguez, hizo un llamado urgente a transformar el sistema de justicia venezolano para que sea verdaderamente inclusivo. Denunció que la «criminalización de la pobreza» ha sido históricamente una génesis para el odio y la división, por lo que instó a los poderes del Estado a sanar las instituciones que fueron permeadas por años de agresiones y amenazas externas contra el país.

La Mandataria Encargada informó que la Comisión para la ejecución de la Ley de Amnistía trabajará en conjunto con los programas de atención para campesinos, trabajadores e inquilinos. El objetivo central es construir una justicia genuina que proteja a los más vulnerables y garantice que el Estado recupere plenamente sus facultades para servir al pueblo sin distinciones, blindando así la estabilidad democrática.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA

Foto del avatar

Por Rafael Velásquez

Noticias Destacadas

Venezuela

Presidenta (E) Delcy Rodríguez impulsa Revolución Judicial para erradicar la criminalización de la pobreza

23 de febrero de 2026 Rafael Velásquez
Aragua

Reinaugurada Estación Policial «José Ángel Lamas» en Aragua

23 de febrero de 2026 Rafael Velásquez
Aragua

Despliegue integral transforma la Carretera Nacional Mariara-Maracay

23 de febrero de 2026 Rafael Velásquez
Venezuela

Venezuela denuncia planes externos para «descarrilar» el proceso de convivencia y paz

23 de febrero de 2026 Rafael Velásquez