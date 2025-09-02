Venezuela felicita a Vietnam por los 80 años de su independencia

CIUDAD MCY.- Venezuela envió su felicitación fraterna al pueblo de Vietnam, a su Gobierno y al Partido Comunista a propósito de la conmemoración de los 80 años de la independencia nacional de esa nación, que fue proclamada el 2 de septiembre de 1945, luego de la histórica Revolución de Agosto.

A continuación el comunicado íntegro:

La República Bolivariana de Venezuela transmite sus más fraternas felicitaciones al heroico Pueblo de Vietnam, a su Gobierno y al glorioso Partido Comunista de Vietnam, con motivo de la conmemoración del 80° aniversario de la independencia nacional, proclamada el 2 de septiembre de 1945, tras la histórica Revolución de Agosto.

La Revolución vietnamita, ejemplo universal de dignidad resistencia y triunfo frente al colonialismo y al imperialismo, se hermana profundamente con el ideario de la Revolución Bolivariana que también levanta las banderas de la soberanía, la autodeterminación la justicia social y la solidaridad entre los pueblos. En ambos procesos se reconoce el espíritu de lucha que desafía toda forma de dominación, al tiempo que promueve la paz, la integración el bienestar de las mayorías.

En esta fecha memorable, Venezuela reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo los lazos de amistad, cooperación y hermandad estratégica con Vietnam, convencida de que la unidad de los pueblos libres es el camino hacia un orden mundial más justo y equilibrado.

La República Bolivariana de Venezuela rinde homenaje a la memoria imperecedera del Presidente Ho Chi Minh, cuyo legado seguirá iluminando las luchas de la humanidad por un futuro de dignidad, libertad y paz.

