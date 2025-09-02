Ciudad MCY

Comunicación Patria

Venezuela

Venezuela felicita a Vietnam por los 80 años de su independencia

Foto del avatar

PorKaren Rodríguez

Sep 2, 2025

CIUDAD MCY.- Venezuela envió su felicitación fraterna al pueblo de Vietnam, a su Gobierno y al Partido Comunista a propósito de la conmemoración de los 80 años de la independencia nacional de esa nación, que fue proclamada el 2 de septiembre de 1945, luego de la histórica Revolución de Agosto.

A continuación el comunicado íntegro:

La República Bolivariana de Venezuela transmite sus más fraternas felicitaciones al heroico Pueblo de Vietnam, a su Gobierno y al glorioso Partido Comunista de Vietnam, con motivo de la conmemoración del 80° aniversario de la independencia nacional, proclamada el 2 de septiembre de 1945, tras la histórica Revolución de Agosto.

La Revolución vietnamita, ejemplo universal de dignidad resistencia y triunfo frente al colonialismo y al imperialismo, se hermana profundamente con el ideario de la Revolución Bolivariana que también levanta las banderas de la soberanía, la autodeterminación la justicia social y la solidaridad entre los pueblos. En ambos procesos se reconoce el espíritu de lucha que desafía toda forma de dominación, al tiempo que promueve la paz, la integración el bienestar de las mayorías.

En esta fecha memorable, Venezuela reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo los lazos de amistad, cooperación y hermandad estratégica con Vietnam, convencida de que la unidad de los pueblos libres es el camino hacia un orden mundial más justo y equilibrado.

La República Bolivariana de Venezuela rinde homenaje a la memoria imperecedera del Presidente Ho Chi Minh, cuyo legado seguirá iluminando las luchas de la humanidad por un futuro de dignidad, libertad y paz.

FUENTE AVN || FOTO  CORTESÍA 

Foto del avatar

Por Karen Rodríguez

Noticias Destacadas

Mundo

Cuba y Vietnam celebran 65 años de relaciones inquebrantables

2 de septiembre de 2025 Beatriz Guilarte
Venezuela

Venezuela adhiere a la Iniciativa para la Gobernanza Global propuesta por China

2 de septiembre de 2025 Karen Rodríguez
Mundo

Inicia en Brasil juicio contra Jair Bolsonaro y sus siete colaboradores

2 de septiembre de 2025 Beatriz Guilarte
Aragua

Secretaría de Turismo estrecha lazos para el fortalecimiento económico del Aeropuerto Los Tacarigua

2 de septiembre de 2025 Milexis Pino