Venezuela adhiere a la Iniciativa para la Gobernanza Global propuesta por China

CIUDAD MCY.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la adhesión del país a la Iniciativa para la Gobernanza Global propuesta por China durante la Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS).

“Voy a firmar el documento oficial de adhesión de la nueva gobernanza global que están firmando decenas de países del mundo y Venezuela se incorpora a la iniciativa del presidente Xi Jinping”, expresó Maduro en conferencia de prensa con medios internacionales.

La iniciativa, presentada por el presidente chino Xi Jinping, promueve un sistema de gobernanza global basado en la igualdad soberana, el respeto al derecho internacional y el multilateralismo.

El líder venezolano destacó que el proyecto busca “la paz, desarrollo, futuro compartido y la armonía mundial”. Además, resaltó la importancia de un orden global sin “amenazas, chantajes ni supremacismo”.

El Gobierno venezolano emitió un comunicado donde subraya que esta iniciativa se alinea con las propuestas chinas sobre desarrollo, civilización y seguridad global, enfocadas en construir una comunidad de destino compartido.

“Venezuela reafirma su apoyo a los principios que inspiran esta propuesta, tales como la igualdad soberana de los Estados, el respeto al derecho internacional, la práctica genuina del multilateralismo, y un enfoque centrado en el bienestar de los pueblos”, indica el texto oficial.

Caracas también destacó el impacto positivo de la iniciativa en América Latina y el Caribe, al fortalecer la región como Zona de Paz. Al mismo tiempo, reiteró su rechazo a medidas coercitivas unilaterales e intervencionismo, abogando por un orden mundial justo, solidario y pacífico.

La Iniciativa para la Gobernanza Global surge en el marco de la OCS, bloque integrado por China, Rusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y otros países.

En este contexto, el presidente Xi Jinping enfatizó que China trabajará con otras naciones para avanzar hacia un sistema global equitativo y una comunidad con un futuro común.

FUENTE TELESUR || FOTO CORTESÍA